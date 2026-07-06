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    Plötzliche Wende

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    EasyJet vor Mega-Deal? Dieser Schritt überrascht den Markt

    EasyJet unterstützt überraschend ein milliardenschweres Übernahmeangebot von Castlelake. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.

    Plötzliche Wende - EasyJet vor Mega-Deal? Dieser Schritt überrascht den Markt
    Foto: Jonas Lohrmann - picture alliance / DZBA

    Die Aktien von easyJet haben am Montag kräftig zugelegt. Auslöser ist die überraschende Unterstützung eines Übernahmeangebots des US-Investors Castlelake. Die Titel stiegen im frühen Handel um rund 10 Prozent.

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    Der Billigflieger teilte mit, dass er grundsätzlich bereit sei, das überarbeitete Angebot von Castlelake anzunehmen. Die Offerte bewertet das Unternehmen mit rund 5,5 Milliarden Pfund. Das entspricht etwa 6,43 Milliarden Euro.

    Deutlicher Aufschlag auf den Börsenkurs

    Castlelake bietet 6,90 Pfund je Aktie. Das liegt knapp 24 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Anleger reagierten positiv auf die Annäherung nach monatelangen Verhandlungen.

    Sollte die Transaktion zustande kommen, könnte sie die europäische Luftfahrtbranche spürbar verändern. EasyJet würde von der Börse genommen. Das Angebot umfasst zudem eine teilweise Aktienalternative für Investoren.

     

    Hürden bei Regulierung und Eigentümerstruktur

    Die geplante Übernahme kommt in einer schwierigen Phase für die Branche. Airlines kämpfen mit gestiegenen Treibstoffkosten und Druck auf die Gewinnmargen. Hintergrund sind unter anderem die Auswirkungen des Konflikts mit dem Iran.

    Analysten von JPMorgan sehen dennoch mehrere offene Fragen. Sie verweisen auf die Anforderungen der Europäischen Union an Eigentum und Kontrolle von Fluggesellschaften. Zudem sei unklar, wie die künftige Kontrollstruktur ausgestaltet werden soll. Auch die Haltung von EasyJet-Gründer und Großaktionär Stelios Haji-Ioannou sei bislang nicht bekannt.

    EasyJet erklärte, Castlelake habe sich verpflichtet, nach besten Kräften alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und Freigaben zu erhalten.

    Nach früheren Angaben von Castlelake soll die Investmentgesellschaft 49 Prozent des Übernahmevehikels halten. Die übrigen Anteile würden bei zwei EU-Bürgern liegen: dem ehemaligen Malaysia-Airlines-Chef und früheren EasyJet-Manager Peter Bellew sowie dem Branchenmanager Mark Breen. Nach EU-Regeln müssen Fluggesellschaften mehrheitlich im Besitz von EU-Staatsangehörigen sein und von ihnen kontrolliert werden.

    Aktionäre haben das letzte Wort

    JPMorgan betonte zudem, dass die Zustimmung der Aktionäre keineswegs sicher sei. Zwar liege der Angebotspreis nahe an den Erwartungen vieler Investoren. Gleichzeitig bleibe Raum für ein Gegenangebot. Auch andere Fluggesellschaften könnten Interesse an einzelnen Unternehmensteilen zeigen.

    Bemerkenswert ist der Kurswechsel von EasyJet. Das Unternehmen hatte zuvor vier Anläufe von Castlelake zurückgewiesen. Der Vorstand bezeichnete die Angebote damals als opportunistische Versuche, die Fluggesellschaft zu günstig zu übernehmen, und äußerte Bedenken zur Unternehmensführung.

    Nun beginnt die nächste Phase. Nach den britischen Übernahmeregeln muss Castlelake bis zum 3. August ein formelles Angebot vorlegen. Andernfalls muss der Investor von seinem Vorhaben Abstand nehmen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,51 % und einem Kurs von 7,148EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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