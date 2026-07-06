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    Johannes Boege folgt bei 'FAZ' auf Thomas Lindner als Geschäftsführer

    Für Sie zusammengefasst
    • Johannes Boege wird FAZ-Chef ab 1. Januar 2027
    • Thomas Lindner legt nach 13 Jahren das Amt nieder
    • Marika Lulay übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz
    Johannes Boege folgt bei 'FAZ' auf Thomas Lindner als Geschäftsführer
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze: Johannes Boege wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ("FAZ"). Der 46-Jährige folgt auf Thomas Lindner, der seit 2014 an der Spitze des Verlags stand und sein Amt niederlegt, wie das Medienhaus mitteilte. Boege soll die Position zum 1. Januar 2027 übernehmen. Er gehört seit 2019 der Geschäftsleitung der Neuen Zürcher Zeitung ("NZZ") an und ist deren stellvertretender CEO.

    Mit dem Wechsel werde der Weg für einen Generationenwechsel frei, hieß es in der Mitteilung. Aufsichtsrat und Kuratorium der "FAZ" sprachen darin davon, dass der 61 Jahre alte Lindner in den vergangenen 13 Jahren maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen habe. "Die Geschäftsführung hat unter seinem Vorsitz die Zeitung gemeinsam mit den Herausgebern auf finanziell sichere Füße stellen können", hieß es. Er habe mit vorausschauendem Handeln den Weg in die digitale Transformation der "FAZ" geebnet.

    Neue Köpfe an der Spitze

    Auch der Vorsitz des Aufsichtsrats wurde neu besetzt. Andreas Barner legte den Vorsitz nieder, den er seit 2019 innehatte. Marika Lulay, die dem Aufsichtsrat seit April 2024 angehört und bisher stellvertretende Vorsitzende war, übernahm den Vorsitz.

    Zum Jahresbeginn 2027 gibt es zudem Veränderungen im Herausgebergremium. Bereits im April war bekannt geworden, dass Helene Bubrowski Table.Media als Co-Chefredakteurin verlässt und zur "FAZ" zurückkehrt. Zum 1. Januar tritt sie in das Herausgebergremium ein und wird den Angaben zufolge als erste Frau Teil der kollektiven Führung der Zeitung./svv/DP/jha






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