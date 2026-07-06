BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein schwieriges zweites Quartal des Supermarktbetreibers belegen, schrieb William Woods am Freitag nach Gesprächen mit dem Unternehmen. Seine Schätzungen für die vergleichbare Umsatzentwicklung und das operative Ergebnis (Ebit) lägen unter den Konsensprognosen. Woods senkte seine Jahresannahme für das Ergebnis je Aktie um 3 Prozent./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 35,93EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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