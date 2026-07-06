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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Halbzeitbilanz: SOX liegt klar in Führung

    Halbleiter-Aktien waren die großen Gewinner des ersten Halbjahres. Die zweite Halbzeit ist noch jung, aber an den Märkten zeichnen sich bereits deutliche Verschiebungen ab.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Halbzeitbilanz: SOX liegt klar in Führung
    Foto: www.assetstandard.de

    03.07.2026 - 

    Endzeitstimmung beim DFB, Halbzeitanalyse an den Märkten. Sowohl die Verantwortlichen beim DFB als auch die Anleger an den Märkten stellen sich zur Jahresmitte die Frage: Wer oder was sollte rausgeschmissen werden und wer oder was könnte ein vielversprechender Nachfolger im Depot werden? Das erste Halbjahr gestaltete sich aus
    Anlegersicht – wie sagt man so schön – anspruchsvoll. Innerhalb und zwischen den Anlageklassen wechselten die Performance-Anführer häufiger als bei Österreich gegen Algerien (3:3). Nachfolgend ein Zwischenfazit und ein vorsichtiger Blick nach vorn.

    Das erste Halbjahr war vor allem durch die Auswirkungen des Iran-Konflikts gekennzeichnet. Ende Februar begannen die Kämpfe, Ende März markierten viele Aktienindizes ihr zwischenzeitliches Tief. Man könnte also das erste Halbjahr noch einmal in zwei Hälften unterteilen. Dem neuesten Trend folgend füge ich also zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal eine Trinkpause („Hydration Break“) ein.

    (...)


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    Marktkommentar Kornelius Purps (antea): Halbzeitbilanz: SOX liegt klar in Führung Halbleiter-Aktien waren die großen Gewinner des ersten Halbjahres. Die zweite Halbzeit ist noch jung, aber an den Märkten zeichnen sich bereits deutliche Verschiebungen ab.
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