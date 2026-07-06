Deutlicher Kurssprung bei der Nemetschek Aktie - 06.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,43 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,80€, mit einem Plus von +4,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Nemetschek Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +10,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -40,70 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,02 % 1 Monat -13,63 % 3 Monate -14,23 % 1 Jahr -54,21 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 06.07.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,68 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,41 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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