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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nordex Aktie bisher Verluste von -6,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 06.07.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.07.2026

    Die Nordex Aktie ist bisher um -6,06 % auf 43,12 gefallen. Das sind -2,78  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,06 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,21 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um -3,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Nordex bisher ein Plus von +62,07 %.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,99 %
    1 Monat +17,56 %
    3 Monate +4,21 %
    1 Jahr +159,53 %
    Stand: 06.07.2026, 12:58 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,20 Mrd. € wert.

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -6,27 %
    -3,99 %
    +17,56 %
    +4,21 %
    +159,53 %
    +324,00 %
    +187,56 %
    +117,45 %
    +378,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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