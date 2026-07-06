Nordex Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 06.07.2026

Die Nordex Aktie ist bisher um -6,06 % auf 43,12€ gefallen. Das sind -2,78 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,06 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,21 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um -3,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Nordex bisher ein Plus von +62,07 %.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,99 % 1 Monat +17,56 % 3 Monate +4,21 % 1 Jahr +159,53 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 06.07.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,20 Mrd. € wert.

Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.