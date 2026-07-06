LPKF Laser & Electronics Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,42 % - 06.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -5,42 % auf 19,200€ gefallen. Das sind -1,100 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,18 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +200,60 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -6,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +258,16 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,48 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate +200,60 % 1 Jahr +131,92 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 06.07.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,56 Mio. € wert.

Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,45 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,97 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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