Lang & Schwarz Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 06.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie fällt um -5,94 % auf 18,200€. Der Kursrückgang der Lang & Schwarz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,94 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lang & Schwarz Verluste von -30,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -33,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lang & Schwarz eine negative Entwicklung von -18,47 % erlebt.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -33,94 % 1 Monat -39,06 % 3 Monate -30,38 % 1 Jahr -22,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Stand: 06.07.2026, 12:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und die fundamentale Bewertung der Lang & Schwarz-Aktie. Zentrale Diskussionen drehen sich um potenzielle Umsatzrückgänge, falls TR stark wegfallen, und ob Kostenreaktionen erfolgen. Zudem wird über neue Einnahmequellen, Partnerschaften, das Handelsmodell (LS-X) und Auswirkungen der Ad-hoc-Prognose auf Profitabilität spekuliert.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,30 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, Visa (A) und Co.

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +1,09 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,48 %. Euronext legt um +1,42 % zu

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.