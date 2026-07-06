AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 06.07.2026

Mit einer Performance von -4,72 % musste die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,45 %, geht es heute bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +249,75 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +10,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik einen Anstieg von +556,74 %.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,85 % 1 Monat +65,22 % 3 Monate +249,75 % 1 Jahr +1.070,39 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 06.07.2026, 12:59 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,31 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.