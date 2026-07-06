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Coherent Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,51 % - 06.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Coherent Aktie bisher Verluste von -4,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coherent Aktie.
Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.
Coherent Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026
Mit einer Performance von -4,51 % musste die Coherent Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Coherent-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,57 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coherent +86,83 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.
Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,15 %
|1 Monat
|-9,05 %
|3 Monate
|+36,57 %
|1 Jahr
|+284,02 %
Informationen zur Coherent Aktie
Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,81 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.