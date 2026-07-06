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    Banyan Gold erweitert hochgradige Zonen bei Powerline, im AurMac-Projekt, Yukon, Kanada

    Banyan Gold erweitert hochgradige Zonen bei Powerline, im AurMac-Projekt, Yukon, Kanada
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    VANCOUVER, BC, 6. Juli 2026 – Banyan Gold Corp. (das „Unternehmen“ oder „Banyan“) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ...  freut sich bekannt zu geben, dass es im Powerline-Vorkommen („Powerline“) westlich des hochgradigen Hauptkerns eine hochgradige Goldmineralisierung („Au“) durchbohrt hat. Diese Diamantbohrdurchschneidungen verdeutlichen neues Erweiterungspotenzial und neue Bereiche in einem Teil von Powerline im Rahmen des AurMac-Projekts („AurMac“) im Yukon, Kanada.

     

    Highlights aus Powerline West:

     

    -          AX-26-833 – 0,79 g/t Au auf 13,9 Metern („m“)   UND 1,94 g/t Au auf 7,6 m

    -          AX-26-834 – 1,38 g/t Au auf 7,7 m innerhalb von 0,61 g/t Au auf 21,1 m

    -          AX-26-841 – 1,00 g/t Au auf 13,7 m innerhalb von 0,47 g/t Au auf 41,3 m

    -          AX-26-844 – 0,79 g/t Au auf 12,5 m

    -          AX-26-854 – 1,12 g/t Au auf 13,1 m innerhalb von 0,72 g/t Au auf 24,6 m

    -          AX-26-861 – 1,06 g/t Au auf 9,6 m innerhalb von 0,62 g/t Au auf 20,0 m; einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 6,29 g/t Au auf 1,0 m

     

    „Banyan Gold hat in Powerline West neue hochgradige Zonen und sichtbares Gold in den ersten Bohrlöchern der Saison durchschlagen“, erklärte Tara Christie, CEO und Präsidentin. „Mit unserem neuen MRE und dem aktualisierten 3D-Modell sind wir in der Lage, neue Zonen in Bereichen der Lagerstätte zu identifizieren und gezielt anzusteuern, in denen seit mehreren Jahren keine Bohrungen mehr durchgeführt wurden. Hochgradige Zonen wurden direkt außerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze für das MRE 2026 identifiziert, was auf das Potenzial für eine Erweiterung dieser Zonen in Aufwärtsrichtung und entlang des Streichs hindeutet (Abbildungen 1 und 2).“

     

    Abbildung1 : Lageplan von Powerline West mit den in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Bohrdurchschneidungen. Die dargestellten MRE-Blöcke sind alle im konzeptionellen Tagebaugebiet von 3.500 US-Dollar/Unze Au enthalten und weisen einen Cutoff-Gehalt von >0,3 g/t Au auf. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrlöcher unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline Southwest (Abbildung 2).

     

     

    Abbildung2 : Querschnitt 465750mE von Powerline West bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die mineralisierten Bereiche sind in Aufwärtsrichtung und in der Tiefe offen und bieten das Potenzial, den mineralisierten Bereich zu erweitern sowie bedeutende, noch nicht bewertete Blöcke, die innerhalb des konzeptionellen Tagebaus liegen, zu konvertieren. Das MRE-Blockmodell wird durch die mineralisierten Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au, die innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/oz Au liegen, werden in die MRE einbezogen.

     

    Erweiterte mineralisierte Bereiche, die mit alterierten metasedimentären Gesteinen in Verbindung stehen, in denen quer verlaufende, schichtartige Adern vorkommen (Abbildungen 3 und 4), wurden bei Bohrungen ab 2026 in Powerline West identifiziert. Frühere Bohrungen in diesem Gebiet wurden in Abständen von 100 m durchgeführt, was dazu führte, dass nur wenige mineralisierte Bereiche identifiziert wurden. Der Durchschlag von sichtbarem Gold (Abbildung 5) im ersten Bohrloch der Saison – in einem Gebiet, das zuvor durch eine begrenzte hochgradige Mineralisierung gekennzeichnet war – ist vielversprechend für das Potenzial einer Höherstufung der Bereiche, da die Kontinuität im Hinblick auf eine Umwandlung in die Kategorie „angezeigt“ geprüft wird. Darüber hinaus werden dadurch potenzielle neue Bereiche unterhalb des konzeptionellen Grubenbodens sowie nördlich und westlich der Grubengrenze identifiziert (Abbildungen 1 und 2).

     

     

    Abbildung3 : Mineralisierte, blattartige Quarzadern in metasedimentären Gesteinen in Powerline West aus dem Diamantbohrloch AX-26-834, typisch für intrusionsbezogene Goldsysteme und den Großteil der Mineralisierung vom Powerline-Typ. Große (>1 cm Breite), quer verlaufende, mehrphasige Quarzadern sind in Powerline typischerweise mit hochgradigen Bereichen assoziiert.

     

     

    Abbildung4 : Mineralisierte, schichtartige Quarzadern in alterierten metasedimentären Gesteinen in Powerline West aus dem Diamantbohrloch AX-26-833, typisch für intrusionsbedingte Goldsysteme und den Großteil der Mineralisierungen vom Powerline-Typ. Eine hohe Dichte (>3 Adern pro Meter) kleinerer, quer verlaufender Quarzadern (ca. 1 cm Breite) in stark alterierten Gesteinen ist typisch für einige mineralisierte Bereiche in Powerline.

     

    Abbildung5 : Sichtbares Gold, das in den meisten Bohrlöchern durchschnitten wurde. Beispiele aus: oben links – AX-26-824, 311,9 m sichtbares Gold, das mit Pyrit in einer blättrigen Quarzader verwachsen ist, im ersten Bohrloch der Saison; oben rechts – AX-26-828, 172,2 m sichtbares Gold an den Rändern von Sphaleritkörnern in einer blättrigen Quarzader; unten links: AX-26-844, 194,4 m sichtbares Gold, räumlich assoziiert mit Arsenopyritkörnern in einer schichtförmigen Quarzader; unten rechts: AX-26-861, 215,4 m sichtbares Gold in einer schichtförmigen Quarzader, räumlich assoziiert mit Pyrit. Sichtbares Gold tritt häufig in Verbindung mit Bismutsulfosalzen oder akzessorischen Sulfiden auf. Obwohl es im Allgemeinen mit einer hochgradigen Mineralisierung assoziiert ist, korreliert sichtbares Gold nicht immer mit den endgültigen Goldanalysen.

     

    Tabelle1 : Intervalle von „Powerline West“

     

    BOHRLOCHNUMMER

    Tiefe ab

    Tiefe bis

    Au-Abschnitt (m)

    Au-Intervall (g/t)

    AX-26-824

    131,6

    153,5

    21,9

    0,44

    einschließlich

    133,4

    138,0

    4,6

    0,93

    und

    238,1

    252,6

    14,5

    0,22

    und

    311,0

    316,9

    5,9

    0,30

    AX-26-825

    91,2

    118,4

    27,2

    0,32

    einschließlich

    104,6

    105,7

    1,1

    1,55

    und einschließlich

    91,2

    91,6

    0,4

    4,49

    und

    136,2

    147,8

    11,6

    0,29

    AX-26-828

    106,7

    129,5

    22,8

    0,34

    einschließlich

    126,2

    129,5

    3,3

    1,21

    und

    172,1

    172,4

    0,3

    2,04

    und

    187,9

    200,8

    12,9

    0,63

    einschließlich

    198,6

    200,8

    2,2

    2,60

    einschließlich

    198,6

    199,6

    1,0

    4,21

    AX-26-831

    90,0

    109,8

    19,8

    0,31

    einschließlich

    102,3

    109,1

    6,8

    0,51

    und

    121,0

    125,4

    4,4

    0,30

    und

    147,8

    162,3

    14,5

    0,33

    einschließlich

    161,2

    162,3

    1,1

    2,08

    und

    235,5

    238,6

    3,1

    0,76

    und

    315,2

    321,6

    6,4

    0,36

    AX-26-833

    67,7

    93,4

    25,7

    0,56

    einschließlich

    79,5

    93,4

    13,9

    0,79

    einschließlich

    92,4

    92,7

    0,3

    10,60

    und

    146,0

    153,6

    7,6

    1,94

    einschließlich

    147,0

    153,6

    6,6

    2,12

    einschließlich

    152,5

    153,6

    1,1

    7,14

    und

    174,0

    182,9

    8,9

    0,59

    einschließlich

    182,0

    182,9

    0,9

    4,76

    AX-26-834

    54,9

    72,6

    17,7

    0,47

    einschließlich

    54,9

    64,0

    9,1

    0,58

    und

    150,4

    163,7

    13,3

    0,21

    einschließlich

    159,3

    163,7

    4,4

    0,43

    einschließlich

    159,3

    159,7

    0,4

    3,43

    und

    181,0

    220,0

    39,0

    0,43

    einschließlich

    191,5

    193,5

    2,0

    5,46

    und einschließlich

    192,9

    193,5

    0,6

    17,53

    einschließlich

    207,0

    208,4

    1,4

    1,25

    und

    244,5

    265,6

    21,1

    0,61

    und einschließlich

    244,5

    252,2

    7,7

    1,38

    einschließlich

    251,7

    252,2

    0,5

    14,65

    einschließlich

    264,3

    265,6

    1,3

    1,16

    AX-26-841

    128,7

    130,2

    1,5

    1,22

    und

    173,6

    175,3

    1,7

    0,96

    und

    218,7

    260,0

    41,3

    0,47

    einschließlich

    218,7

    232,4

    13,7

    1,00

    einschließlich

    218,7

    220,2

    1,5

    7,75

    AX-26-844

    56,9

    60,1

    3,2

    0,41

    und

    131,4

    133,4

    2,0

    0,66

    und

    153,4

    161,8

    8,4

    0,52

    einschließlich

    154,4

    155,4

    1,0

    2,38

    und

    193,4

    205,9

    12,5

    0,79

    einschließlich

    193,4

    195,0

    1,6

    3,46

    AX-26-848

    70,1

    71,0

    0,9

    1,43

    und

    90,3

    92,1

    1,8

    0,44

    AX-26-851

    69,0

    70,3

    1,3

    0,34

    und

    92,3

    95,1

    2,8

    0,82

    einschließlich

    94,2

    95,1

    0,9

    1,37

    AX-26-854

    64,3

    76,3

    12,0

    0,26

    und

    129,5

    154,1

    24,6

    0,72

    einschließlich

    141,0

    154,1

    13,1

    1,12

    einschließlich

    146,9

    148,4

    1,5

    5,47

    und

    159,9

    183,6

    23,7

    0,40

    einschließlich

    159,9

    160,9

    1,0

    2,12

    und einschließlich

    182,2

    183,6

    1,4

    1,91

    AX-26-857

    188,8

    194,9

    6,1

    0,42

    einschließlich

    188,8

    190,0

    1,2

    1,10

    und

    230,0

    231,9

    1,9

    0,33

    und

    249,5

    254,5

    5,0

    0,31

    und

    258,5

    259,7

    1,2

    0,36

    und

    268,5

    270,5

    2,0

    0,53

    AX-26-858

    92,6

    106,5

    13,9

    0,42

    einschließlich

    105,5

    106,5

    1,0

    3,32

    und

    159,1

    166,2

    7,1

    0,39

    einschließlich

    159,1

    160,2

    1,1

    1,21

    AX-26-860

    53,6

    61,0

    7,4

    0,36

    einschließlich

    60,2

    61,0

    0,8

    1,29

    und

    92,4

    93,0

    0,6

    1,55

    und

    126,5

    143,9

    17,4

    0,30

    einschließlich

    126,5

    127,6

    1,1

    2,22

    und einschließlich

    140,2

    141,0

    0,8

    1,17

    AX-26-861

    86,0

    106,0

    20,0

    0,62

    einschließlich

    87,0

    96,6

    9,6

    1,06

    einschließlich

    89,0

    90,0

    1,0

    6,29

    und einschließlich

    96,3

    96,6

    0,3

    4,93

    und

    213,4

    222,3

    8,9

    0,33

    und

    251,8

    253,3

    1,5

    1,90

    und

    279,7

    297,3

    17,6

    0,28

     

    Anmerkung: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten betragen ca. 90 % der Bohrintervalle.

     

    Tabelle2 : Manschetten für Diamantbohrlöcher in dieser Version

     

    Bohrloch-ID

    Ostkoordinate (m)

    Nordkoordinate (m)

    Höhe (m)

    Länge

    Azimut

    Neigung

    AX-26-824

    465761

    7083056

    709

    367,3

    355

    61

    AX-26-825

    465854

    7083058

    716

    300,8

    0

    62

    AX-26-828

    465751

    7083157

    703

    300,2

    0

    60

    AX-26-831

    465650

    7083056

    701

    378,0

    359

    63

    AX-26-833

    465798

    7083212

    703

    234,7

    354

    66

    AX-26-834

    465759

    7083258

    701

    269,8

    359

    63

    AX-26-841

    465649

    7083249

    698

    267,6

    0

    62

    AX-26-844

    465850

    7083262

    704

    269,8

    0

    60

    AX-26-848

    465556

    7083256

    695

    120,4

    0

    62

    AX-26-851

    466001

    7083300

    708

    164,6

    0

    60

    AX-26-854

    465946

    7083259

    708

    205,7

    359

    60

    AX-26-857

    465552

    7083061

    698

    281,9

    0

    63

    AX-26-858

    465901

    7083208

    710

    198,1

    0

    61

    AX-26-861

    465550

    7082965

    704

    318,5

    359

    64

     

    Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

     

    Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, darunter ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm („QA/QC“), das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter, unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

     

    In allen Bohrprogrammen von Banyan wurde ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben eingeführt, das überwacht wurde, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

     

    Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Hälfte der Proben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zum Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., zur Pulverisierung und abschließenden chemischen Analyse versandt wurden. 

     

    Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver (B.C.) analysiert, wobei das Vier-Säuren-Aufschlussverfahren ICP-ES mit 35 Elementen (MA-300) oder ICP-ES/MS mit 59 Elementen (MA-250) verwendet wurde, ergänzt durch einen FA-450-Feuerprobe-Test mit 50 Gramm und AAS-Abschluss zur Goldbestimmung bei allen Proben.  Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit Werten von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben Werte von >1.500 g/t Ag ergaben, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert.  Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2026 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

     

    Qualifizierte Personen

     

    Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

     

    Bevorstehende Veranstaltungen

    -          The Rule Symposium, Boca Raton, Florida, 6. – 10. Juli

    -          „Invest Yukon“-Standortbesichtigungen, Yukon, 12. – 15. Juli

    -          CEM TSX Venture Growth, Kelowna, BC, 17. – 19. Juli

     

    Über Banyan

     

    Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten „Airstrip“ und „Powerline“. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold („Au“) (167,3 Mio. Tonnen bei 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen bei 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer („km²“) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kVA-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkempfang.

     

    MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen – AurMac-Projekt

     

     

    Cutoff-Gehalt

    Tonnen

    Goldgehalt

    Enthaltenes Gold

     

    (Au g/t)

    (Mio. Tonnen)

    (g/t)

    (M Unzen)

     

    Angezeigte MRE

    Airstrip

    0,30

    37,7

    0,69

    0,840

    Stromleitung

    0,30

    129,5

    0,67

    2,799

    Kombiniert

    0,30

    167,3

    0,68

    3,639

     

    Abgeleiteter MRE

    Landebahn

    0,30

    15,1

    0,84

    0,405

    Stromleitung

    0,30

    252,1

    0,57

    4,580

    Gesamt

    0,30

    267,2

    0,58

    4,985

     

    Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

    1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.
    2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.
    3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.
    4. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.
    5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen.
    6. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

     

    Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das „Hyland-Projekt“) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend („K“) Unzen („oz“) Gold („Au“) und 2,63 Millionen („M“) oz Silber („Ag“) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf Sedar eingereichten technischen Bericht.

     

    Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium handelt, die im Bergbaugebiet Mayo liegen, angrenzend an das AurMac-Goldprojekt. Diese Liegenschaften befinden sich im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland- -Gruppe, ähnlich den Gesteinsarten, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

     

    Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol „BYN“ gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „BYAGF“ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

     

    IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

     

    (unterzeichnet) „Tara Christie“

    Tara Christie

    Präsidentin und CEO

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Tara Christie

    778 928 0556

    tchristie@banyangold.com

     

    Jasmine Sangria

    604 312 5610

    jsangria@banyangold.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch der OTCQB Venture Market übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

     

    ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen und auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens beruhen. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „schätzen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „potenziell“ und „fortsetzen“ oder deren Verneinungen bzw. ähnlichen Varianten erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung, die Mineralausbeute sowie die erwarteten Abbaukosten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Ressourcenschätzungen, der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, erhöhte Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in jeglicher Rechtsordnung einhergehen, und jene Risiken, die in den von Banyan bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten dargelegt sind. Obwohl Banyan der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Banyan lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.


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    Die Banyan Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 0,999EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.




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