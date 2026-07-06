Banyan Gold erweitert hochgradige Zonen bei Powerline, im AurMac-Projekt, Yukon, Kanada

VANCOUVER, BC, 6. Juli 2026 – Banyan Gold Corp. (das „Unternehmen“ oder „Banyan“) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... – freut sich bekannt zu geben, dass es im Powerline-Vorkommen („Powerline“) westlich des hochgradigen Hauptkerns eine hochgradige Goldmineralisierung („Au“) durchbohrt hat. Diese Diamantbohrdurchschneidungen verdeutlichen neues Erweiterungspotenzial und neue Bereiche in einem Teil von Powerline im Rahmen des AurMac-Projekts („AurMac“) im Yukon, Kanada.

Highlights aus Powerline West:

- AX-26-833 – 0,79 g/t Au auf 13,9 Metern („m“) UND 1,94 g/t Au auf 7,6 m

- AX-26-834 – 1,38 g/t Au auf 7,7 m innerhalb von 0,61 g/t Au auf 21,1 m

- AX-26-841 – 1,00 g/t Au auf 13,7 m innerhalb von 0,47 g/t Au auf 41,3 m

- AX-26-844 – 0,79 g/t Au auf 12,5 m

- AX-26-854 – 1,12 g/t Au auf 13,1 m innerhalb von 0,72 g/t Au auf 24,6 m

- AX-26-861 – 1,06 g/t Au auf 9,6 m innerhalb von 0,62 g/t Au auf 20,0 m; einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 6,29 g/t Au auf 1,0 m

„Banyan Gold hat in Powerline West neue hochgradige Zonen und sichtbares Gold in den ersten Bohrlöchern der Saison durchschlagen“, erklärte Tara Christie, CEO und Präsidentin. „Mit unserem neuen MRE und dem aktualisierten 3D-Modell sind wir in der Lage, neue Zonen in Bereichen der Lagerstätte zu identifizieren und gezielt anzusteuern, in denen seit mehreren Jahren keine Bohrungen mehr durchgeführt wurden. Hochgradige Zonen wurden direkt außerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze für das MRE 2026 identifiziert, was auf das Potenzial für eine Erweiterung dieser Zonen in Aufwärtsrichtung und entlang des Streichs hindeutet (Abbildungen 1 und 2).“

Abbildung1 : Lageplan von Powerline West mit den in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Bohrdurchschneidungen. Die dargestellten MRE-Blöcke sind alle im konzeptionellen Tagebaugebiet von 3.500 US-Dollar/Unze Au enthalten und weisen einen Cutoff-Gehalt von >0,3 g/t Au auf. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrlöcher unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline Southwest (Abbildung 2).

Abbildung2 : Querschnitt 465750mE von Powerline West bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die mineralisierten Bereiche sind in Aufwärtsrichtung und in der Tiefe offen und bieten das Potenzial, den mineralisierten Bereich zu erweitern sowie bedeutende, noch nicht bewertete Blöcke, die innerhalb des konzeptionellen Tagebaus liegen, zu konvertieren. Das MRE-Blockmodell wird durch die mineralisierten Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au, die innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/oz Au liegen, werden in die MRE einbezogen.

Erweiterte mineralisierte Bereiche, die mit alterierten metasedimentären Gesteinen in Verbindung stehen, in denen quer verlaufende, schichtartige Adern vorkommen (Abbildungen 3 und 4), wurden bei Bohrungen ab 2026 in Powerline West identifiziert. Frühere Bohrungen in diesem Gebiet wurden in Abständen von 100 m durchgeführt, was dazu führte, dass nur wenige mineralisierte Bereiche identifiziert wurden. Der Durchschlag von sichtbarem Gold (Abbildung 5) im ersten Bohrloch der Saison – in einem Gebiet, das zuvor durch eine begrenzte hochgradige Mineralisierung gekennzeichnet war – ist vielversprechend für das Potenzial einer Höherstufung der Bereiche, da die Kontinuität im Hinblick auf eine Umwandlung in die Kategorie „angezeigt“ geprüft wird. Darüber hinaus werden dadurch potenzielle neue Bereiche unterhalb des konzeptionellen Grubenbodens sowie nördlich und westlich der Grubengrenze identifiziert (Abbildungen 1 und 2).

Abbildung3 : Mineralisierte, blattartige Quarzadern in metasedimentären Gesteinen in Powerline West aus dem Diamantbohrloch AX-26-834, typisch für intrusionsbezogene Goldsysteme und den Großteil der Mineralisierung vom Powerline-Typ. Große (>1 cm Breite), quer verlaufende, mehrphasige Quarzadern sind in Powerline typischerweise mit hochgradigen Bereichen assoziiert.

Abbildung4 : Mineralisierte, schichtartige Quarzadern in alterierten metasedimentären Gesteinen in Powerline West aus dem Diamantbohrloch AX-26-833, typisch für intrusionsbedingte Goldsysteme und den Großteil der Mineralisierungen vom Powerline-Typ. Eine hohe Dichte (>3 Adern pro Meter) kleinerer, quer verlaufender Quarzadern (ca. 1 cm Breite) in stark alterierten Gesteinen ist typisch für einige mineralisierte Bereiche in Powerline.

Abbildung5 : Sichtbares Gold, das in den meisten Bohrlöchern durchschnitten wurde. Beispiele aus: oben links – AX-26-824, 311,9 m sichtbares Gold, das mit Pyrit in einer blättrigen Quarzader verwachsen ist, im ersten Bohrloch der Saison; oben rechts – AX-26-828, 172,2 m sichtbares Gold an den Rändern von Sphaleritkörnern in einer blättrigen Quarzader; unten links: AX-26-844, 194,4 m sichtbares Gold, räumlich assoziiert mit Arsenopyritkörnern in einer schichtförmigen Quarzader; unten rechts: AX-26-861, 215,4 m sichtbares Gold in einer schichtförmigen Quarzader, räumlich assoziiert mit Pyrit. Sichtbares Gold tritt häufig in Verbindung mit Bismutsulfosalzen oder akzessorischen Sulfiden auf. Obwohl es im Allgemeinen mit einer hochgradigen Mineralisierung assoziiert ist, korreliert sichtbares Gold nicht immer mit den endgültigen Goldanalysen.

Tabelle1 : Intervalle von „Powerline West“

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Abschnitt (m) Au-Intervall (g/t) AX-26-824 131,6 153,5 21,9 0,44 einschließlich 133,4 138,0 4,6 0,93 und 238,1 252,6 14,5 0,22 und 311,0 316,9 5,9 0,30 AX-26-825 91,2 118,4 27,2 0,32 einschließlich 104,6 105,7 1,1 1,55 und einschließlich 91,2 91,6 0,4 4,49 und 136,2 147,8 11,6 0,29 AX-26-828 106,7 129,5 22,8 0,34 einschließlich 126,2 129,5 3,3 1,21 und 172,1 172,4 0,3 2,04 und 187,9 200,8 12,9 0,63 einschließlich 198,6 200,8 2,2 2,60 einschließlich 198,6 199,6 1,0 4,21 AX-26-831 90,0 109,8 19,8 0,31 einschließlich 102,3 109,1 6,8 0,51 und 121,0 125,4 4,4 0,30 und 147,8 162,3 14,5 0,33 einschließlich 161,2 162,3 1,1 2,08 und 235,5 238,6 3,1 0,76 und 315,2 321,6 6,4 0,36 AX-26-833 67,7 93,4 25,7 0,56 einschließlich 79,5 93,4 13,9 0,79 einschließlich 92,4 92,7 0,3 10,60 und 146,0 153,6 7,6 1,94 einschließlich 147,0 153,6 6,6 2,12 einschließlich 152,5 153,6 1,1 7,14 und 174,0 182,9 8,9 0,59 einschließlich 182,0 182,9 0,9 4,76 AX-26-834 54,9 72,6 17,7 0,47 einschließlich 54,9 64,0 9,1 0,58 und 150,4 163,7 13,3 0,21 einschließlich 159,3 163,7 4,4 0,43 einschließlich 159,3 159,7 0,4 3,43 und 181,0 220,0 39,0 0,43 einschließlich 191,5 193,5 2,0 5,46 und einschließlich 192,9 193,5 0,6 17,53 einschließlich 207,0 208,4 1,4 1,25 und 244,5 265,6 21,1 0,61 und einschließlich 244,5 252,2 7,7 1,38 einschließlich 251,7 252,2 0,5 14,65 einschließlich 264,3 265,6 1,3 1,16 AX-26-841 128,7 130,2 1,5 1,22 und 173,6 175,3 1,7 0,96 und 218,7 260,0 41,3 0,47 einschließlich 218,7 232,4 13,7 1,00 einschließlich 218,7 220,2 1,5 7,75 AX-26-844 56,9 60,1 3,2 0,41 und 131,4 133,4 2,0 0,66 und 153,4 161,8 8,4 0,52 einschließlich 154,4 155,4 1,0 2,38 und 193,4 205,9 12,5 0,79 einschließlich 193,4 195,0 1,6 3,46 AX-26-848 70,1 71,0 0,9 1,43 und 90,3 92,1 1,8 0,44 AX-26-851 69,0 70,3 1,3 0,34 und 92,3 95,1 2,8 0,82 einschließlich 94,2 95,1 0,9 1,37 AX-26-854 64,3 76,3 12,0 0,26 und 129,5 154,1 24,6 0,72 einschließlich 141,0 154,1 13,1 1,12 einschließlich 146,9 148,4 1,5 5,47 und 159,9 183,6 23,7 0,40 einschließlich 159,9 160,9 1,0 2,12 und einschließlich 182,2 183,6 1,4 1,91 AX-26-857 188,8 194,9 6,1 0,42 einschließlich 188,8 190,0 1,2 1,10 und 230,0 231,9 1,9 0,33 und 249,5 254,5 5,0 0,31 und 258,5 259,7 1,2 0,36 und 268,5 270,5 2,0 0,53 AX-26-858 92,6 106,5 13,9 0,42 einschließlich 105,5 106,5 1,0 3,32 und 159,1 166,2 7,1 0,39 einschließlich 159,1 160,2 1,1 1,21 AX-26-860 53,6 61,0 7,4 0,36 einschließlich 60,2 61,0 0,8 1,29 und 92,4 93,0 0,6 1,55 und 126,5 143,9 17,4 0,30 einschließlich 126,5 127,6 1,1 2,22 und einschließlich 140,2 141,0 0,8 1,17 AX-26-861 86,0 106,0 20,0 0,62 einschließlich 87,0 96,6 9,6 1,06 einschließlich 89,0 90,0 1,0 6,29 und einschließlich 96,3 96,6 0,3 4,93 und 213,4 222,3 8,9 0,33 und 251,8 253,3 1,5 1,90 und 279,7 297,3 17,6 0,28

Anmerkung: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten betragen ca. 90 % der Bohrintervalle.

Tabelle2 : Manschetten für Diamantbohrlöcher in dieser Version

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge Azimut Neigung AX-26-824 465761 7083056 709 367,3 355 61 AX-26-825 465854 7083058 716 300,8 0 62 AX-26-828 465751 7083157 703 300,2 0 60 AX-26-831 465650 7083056 701 378,0 359 63 AX-26-833 465798 7083212 703 234,7 354 66 AX-26-834 465759 7083258 701 269,8 359 63 AX-26-841 465649 7083249 698 267,6 0 62 AX-26-844 465850 7083262 704 269,8 0 60 AX-26-848 465556 7083256 695 120,4 0 62 AX-26-851 466001 7083300 708 164,6 0 60 AX-26-854 465946 7083259 708 205,7 359 60 AX-26-857 465552 7083061 698 281,9 0 63 AX-26-858 465901 7083208 710 198,1 0 61 AX-26-861 465550 7082965 704 318,5 359 64

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, darunter ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm („QA/QC“), das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter, unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

In allen Bohrprogrammen von Banyan wurde ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben eingeführt, das überwacht wurde, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Hälfte der Proben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zum Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., zur Pulverisierung und abschließenden chemischen Analyse versandt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver (B.C.) analysiert, wobei das Vier-Säuren-Aufschlussverfahren ICP-ES mit 35 Elementen (MA-300) oder ICP-ES/MS mit 59 Elementen (MA-250) verwendet wurde, ergänzt durch einen FA-450-Feuerprobe-Test mit 50 Gramm und AAS-Abschluss zur Goldbestimmung bei allen Proben. Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit Werten von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben Werte von >1.500 g/t Ag ergaben, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2026 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Bevorstehende Veranstaltungen

- The Rule Symposium, Boca Raton, Florida, 6. – 10. Juli

- „Invest Yukon“-Standortbesichtigungen, Yukon, 12. – 15. Juli

- CEM TSX Venture Growth, Kelowna, BC, 17. – 19. Juli

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten „Airstrip“ und „Powerline“. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold („Au“) (167,3 Mio. Tonnen bei 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen bei 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer („km²“) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kVA-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkempfang.

MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen – AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold (Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen) Angezeigte MRE Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840 Stromleitung 0,30 129,5 0,67 2,799 Kombiniert 0,30 167,3 0,68 3,639 Abgeleiteter MRE Landebahn 0,30 15,1 0,84 0,405 Stromleitung 0,30 252,1 0,57 4,580 Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist . Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das „Hyland-Projekt“) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend („K“) Unzen („oz“) Gold („Au“) und 2,63 Millionen („M“) oz Silber („Ag“) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf Sedar eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium handelt, die im Bergbaugebiet Mayo liegen, angrenzend an das AurMac-Goldprojekt. Diese Liegenschaften befinden sich im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland- -Gruppe, ähnlich den Gesteinsarten, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol „BYN“ gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „BYAGF“ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) „Tara Christie“

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die Banyan Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 0,999EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

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