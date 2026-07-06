Canada Nickel unterzeichnet Absichtserklärung mit RWE Supply & Trading zur Förderung der Vermarktung von kohlenstoffarmem Stahl in Europa und Nordamerika

- RWEST bringt Marktzugang in Europa und den USA, Fachwissen zum CO₂-Grenzausgleichsmechanismus („CBAM“) sowie Kompetenzen im Emissionshandel mit

- Die Absichtserklärung mit RWE Supply & Trading (RWEST) soll die Vermarktung von kohlenstoffarmem Edelstahl und legiertem Stahl unterstützen, der voraussichtlich von der Tochtergesellschaft Net Zero Metals von Canada Nickel produziert wird

- Schwerpunkt der Absichtserklärung liegt auf Stahlhalbzeugen, Legierungen und Edelstahlprodukten mit langfristigen Abnahmevereinbarungen

- Die Einführung des EU-CBAM dürfte die Wettbewerbsfähigkeit von Ontarios kohlenstoffarmem Stahl steigern

- Eine endgültige Vereinbarung wird bis 2026 angestrebt

TORONTO, 6. Juli 2026 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... – gab heute eine strategische Handelspartnerschaft mit der RWE Supply & Trading GmbH bekannt. („RWEST“), einem weltweit führenden Energie- und Emissionshandelsunternehmen, bekannt gegeben, um die Vermarktung von kohlenstoffarmen Zwischenprodukten aus rostfreiem Stahl und legiertem Stahl durch Net Zero Metals, eine hundertprozentige Downstream-Tochtergesellschaft von Canada Nickel, zu unterstützen, wobei Rohstoffe aus dem Crawford-Nickel-Projekt von Canada Nickel verwendet werden. Durch die Partnerschaft erhält Canada Nickel Zugang zum europäischen und US-amerikanischen Kundenstamm von RWEST, zu dessen fundiertem Know-how in den Bereichen CO₂-Handel und CBAM sowie zu dessen Strukturierungs- und Handelskompetenzen – wodurch der kohlenstoffarme Stahl von Net Zero Metals angesichts der steigenden Kosten für die Einhaltung der EU-CO₂-Vorschriften gut positioniert ist.

Mark Selby, CEO und Direktor der Canada Nickel Company, sagte: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem weltweit führenden Unternehmen, dessen strategischer Fokus auf der Energiewende direkt mit dem übereinstimmt, was wir bei Net Zero Metals aufbauen. Die Reichweite von RWEST auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten in Verbindung mit ihrer fundierten Expertise im Emissionshandel und im Bereich CBAM macht das Unternehmen zum idealen Partner, um die Kommerzialisierung unseres kohlenstoffarmen Stahls zu unterstützen und uns dabei zu helfen, den Wert aus den kohlenstoffarmen Eigenschaften sowohl unserer Nickel- als auch unserer Stahlprodukte zu maximieren.“