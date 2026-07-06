Die nationalen Straßenradmeisterschaften 2026 in Shenyang (Liaoning) gehen zu Ende

BEIJING, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die nationalen Straßenradmeisterschaften 2026 sowie die nationalen Jugend-Straßenradmeisterschaften gingen in im Kreis Kangping, Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, zu Ende.

Die nationale Radsport-Elite versammelte sich in Kangping zu einem Rennen auf malerischen Strecken, die von Seen, Feuchtgebieten und lokaler Kultur geprägt waren – eine spannende Prüfung von Schnelligkeit und Ausdauer.

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