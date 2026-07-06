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    Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Millionen folgen der Trauerprozession in Teheran
    • Teilnehmer skandieren Rache sowie Tod für USA und Israel
    • Chamenei durch israelischen Luftangriff getötet
    Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind nach staatlichen Angaben mehrere Millionen Menschen der Trauerprozession für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei gefolgt. Die Staatsagentur Irna sprach am Montag von Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nannte jedoch keine genaue Zahl.

    In der Stadtmitte zog der Sarg des Ende Februar getöteten Staatsoberhaupts bei Temperaturen von weit über 30 Grad über die Hauptverkehrsachse vom Osten in den Westen der Stadt, begleitet von Menschenmassen. Viele Teilnehmer der Prozession skandierten "Rache, Rache" sowie "Tod für Amerika" und "Tod für Israel". Einige Anhänger hielten Plakate hoch, auf denen US-Präsident Donald Trump als Zielscheibe dargestellt war.

    Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten.

    Trauerfeier auch im Nachbarland Irak geplant

    An der Prozession nahmen auch zahlreiche Chamenei-Anhänger aus der Region teil, etwa Afghanistan, Syrien, dem Libanon oder Irak. Im irakischen Kerbela und Nadschaf sind am Mittwoch ebenfalls Trauerfeierlichkeiten geplant, ehe der frühere Religionsführer am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.

    Chamenei regierte den Iran mit harter Hand. Öffentliche Kritik an seiner Person wurde nicht geduldet. Bei den jüngsten Protesten skandierten Demonstranten "Tod dem Diktator". Ein großer Teil der rund 86 Millionen Einwohner des Iran dürfte der Staatstrauer gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen./arb/DP/mis





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