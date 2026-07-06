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    Deep Sea Minerals Corp. unterzeichnet Vereinbarung mit Impossible Metals zur Prüfung einer autonomen robotergestützten Technologie zur Gewinnung von polymetallischen Knollen

    Deep Sea Minerals Corp. unterzeichnet Vereinbarung mit Impossible Metals zur Prüfung einer autonomen robotergestützten Technologie zur Gewinnung von polymetallischen Knollen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 6. Juli 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung („MOU“) mit Impossible Metals Inc. („Impossible Metals“) unterzeichnet hat, einem in den USA ansässigen Unternehmen für Meerestechnologie, das autonome Unterwasserrobotersysteme für die selektive Sammlung von polymetallischen Knollen entwickelt.

     

    Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Deep Sea Minerals und Impossible Metals hinsichtlich des potenziellen Einsatzes und der Bewertung der autonomen steigrohrlosen Sammeltechnologie von Impossible Metals innerhalb der vielversprechenden Explorationslizenzgebiete von Deep Sea Minerals, sofern und sobald solche Lizenzen erteilt werden. Die geplanten Kooperationsbereiche umfassen Technologieeinsatz, Testgewinnung, Umweltüberwachung, Planung der Pilotproduktion, Bewertung der Gewinnung im kommerziellen Maßstab sowie das Potenzial für nachgelagerte Lieferketten.

     

    Das „Eureka Collection System“ von Impossible Metals nutzt Auftriebskontrolle, computergestützte Bildverarbeitung und Roboterarme, um polymetallische Knollen selektiv vom Meeresboden zu sammeln. Die Technologie soll eine umweltschonendere Alternative zu anderen Sammelmethoden vom Meeresboden bieten. Einzelne Knollen sollen dabei gezielt erfasst, Lebensräume geschont, Meereslebewesen nicht beeinträchtigt und Störungen des Sediments minimiert werden.

     

    „Deep Sea Minerals verfolgt einen verantwortungsvollen, schrittweisen und partnerschaftlichen Ansatz bei der Erschließung kritischer Mineralien vor der Küste“, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Impossible Metals hat eine differenzierte Technologieplattform entwickelt, die mit unserem Ziel übereinstimmt, Ansätze mit geringeren Auswirkungen für die Exploration polymetallischer Knollen und einer möglichen zukünftigen Sammlung zu evaluieren. Diese Absichtserklärung bietet uns einen praktischen Rahmen, anhand dessen wir beurteilen können, wie autonome robotergestützte Sammeltechnologie unsere langfristigen Entwicklungspläne unterstützen könnte. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an den erforderlichen behördlichen Genehmigungsverfahren.“

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    Deep Sea Minerals Corp. unterzeichnet Vereinbarung mit Impossible Metals zur Prüfung einer autonomen robotergestützten Technologie zur Gewinnung von polymetallischen Knollen Vancouver, British Columbia – 6. Juli 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung …
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