🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unerlaubte Einreisen in Deutschland im ersten Halbjahr gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • 24.329 unerlaubte Einreisen, 22% deutlicher Rückgang
    • 3.290 im Juni, niedrigste Junizahl seit 2021
    • 38.804 zurückgewiesen vom 8. Mai bis Ende Juni
    Unerlaubte Einreisen in Deutschland im ersten Halbjahr gesunken
    Foto: Siarhei - 356130783

    POTSDAM (dpa-AFX) - Bei den unerlaubten Einreisen nach Deutschland zeigt sich in diesem Jahr bislang ein deutlicher Rückgang. Im ersten Halbjahr stellte die Bundespolizei 24.329 unerlaubte Einreisen fest - das waren 22 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025, wie die Behörde mitteilte. Ein weiterer Vergleich: Von Januar bis Juni des Jahres 2023 wurden 45.338 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt.

    An allen deutschen Landesgrenzen gibt es seit dem 16. September 2024 wieder Grenzkontrollen bei Einreisen, zuvor war das bereits teilweise der Fall. Das Bundesinnenministerium hatte die Ausweitung angeordnet, um die Zahl der unerlaubten Einreisen stärker einzudämmen.

    Im Juni dieses Jahres stellte die Bundespolizei 3.290 unerlaubt eingereiste Personen fest. Das ist die niedrigste Zahl für einen Juni seit 2021, wie aus den Angaben der Behörde hervorgeht. Der Rückgang im Vergleich zum Juni 2025 beträgt 42 Prozent.

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte die noch unter der vorherigen Ampel-Regierung eingeführten Kontrollen gleich nach seinem Amtsantritt im vergangenen Mai intensiviert und die Bundespolizei angewiesen, fortan auch Asylsuchende abzuweisen - mit Ausnahmen für Angehörige vulnerabler Gruppen, dazu zählen etwa Kranke oder Schwangere.

    Danach ergeben sich folgende Zahlen: Vom 8. Mai 2025 bis Ende Juni dieses Jahres hat die Bundespolizei insgesamt 53.230 unerlaubte Einreisen registriert. 38.804 Menschen wurden unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzüberschritt zurückgewiesen. 1.561 Schleuser seien in dem Zeitraum vorläufig festgenommen worden./mow/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Unerlaubte Einreisen in Deutschland im ersten Halbjahr gesunken Bei den unerlaubten Einreisen nach Deutschland zeigt sich in diesem Jahr bislang ein deutlicher Rückgang. Im ersten Halbjahr stellte die Bundespolizei 24.329 unerlaubte Einreisen fest - das waren 22 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025, wie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     