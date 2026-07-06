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    Bundesregierung hofft auf U-Boot-Deal zum Nato-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung hofft auf großen U-Boot-Deal
    • Kanada plant Kauf von bis zu zwölf U-Booten
    • TKMS konkurriert mit Hanwha um rund 100 Milliarden
    Bundesregierung hofft auf U-Boot-Deal zum Nato-Gipfel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im letzten Satz muss es heißen "100 Milliarden kanadische Dollar".)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde. Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.

    Kanada plant den Kauf von bis zu zwölf U-Booten. Der Kieler Marineschiffbauer TKMS konkurriert mit der südkoreanischen Werft Hanwha Ocean um den Milliardenauftrag. Zum genauen Volumen machen weder Kanada noch TKMS Angaben. Nach Berichten kanadischer Medien könnte es inklusive Wartung und Betrieb für die nächsten Jahrzehnte um rund 100 Milliarden kanadische Dollar (rund 62 Mrd. Euro) gehen./mfi/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (06. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +27,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,79 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+20,88 % bedeutet.





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