Bundesregierung hofft auf U-Boot-Deal zum Nato-Gipfel

Die kanadische Zeitung "The Globe and Mail" berichtete unter Berufung auf Kreise, Kanadas Regierung werde den Auftrag nach Deutschland vergeben. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte für den späten Abend deutscher Zeit angekündigt, sich in Halifax vor seiner Abreise zum Gipfel zur Verteidigungspolitik seines Landes zu äußern.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zu dem erwünschten U-Boot-Deal: "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde. Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.

Kanada plant den Kauf von bis zu zwölf U-Booten. Der Kieler Marineschiffbauer TKMS konkurriert mit der südkoreanischen Werft Hanwha Ocean um den Milliardenauftrag. Zum genauen Volumen machen weder Kanada noch TKMS Angaben. Nach Berichten kanadischer Medien könnte es inklusive Wartung und Betrieb für die nächsten Jahrzehnte um rund 100 Milliarden kanadische Dollar (rund 62 Mrd. Euro) gehen. Die TKMS-Aktien zogen daraufhin kräftig an. Zuletzt legten sie noch um mehr als sieben Prozent zu./mfi/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (06. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +27,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,92 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,80 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,39 %/+21,01 % bedeutet.



