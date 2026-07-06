Humanoid Global berichtet über Fortschritte der Firma RideScan bei der kommerziellen Validierung

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland – 6. Juli 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ( CSE:ROBO , FWB:0XM1 , OTCQB:RBOHF ), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, gibt mit Freude das nachfolgende Update zur Firma RideScan Ltd. („RideScan“) bekannt. RideScan – eine Portfolio-Gesellschaft, an der Humanoid Global eine Minderheitsbeteiligung hält – erzielt laufend Fortschritte bei der kommerziellen Validierung seiner Technologie für Robotersicherheit und -zuverlässigkeit in den verschiedensten Branchen.

RideScan hat eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement) mit einem renommierten japanischen Technologieunternehmen unterzeichnet. Nachdem RideScan entsprechende Geschäftsvorschläge unterbreitet hat, führen die Parteien derzeit Gespräche über die strukturellen Rahmenbedingungen einer ersten Zusammenarbeit. Unter anderem geht es um die fachliche Vor-Ort-Evaluierung von RideScans Technologie in den japanischen Betriebsstätten des Unternehmens sowie um gemeinsame Werbeaktivitäten mit einer möglichen Ausweitung der Zusammenarbeit auf die Implementierung und den Vertrieb im japanischen Markt. Es gibt keine Gewähr dafür, dass diese Gespräche in einer finalen Vereinbarung münden werden.

Daneben wird RideScans Technologie aktuell auf mehreren Roboterplattformen gleichzeitig getestet, was ihre Funktionsfähigkeit in unterschiedlichen Hardwareumgebungen aus Sicht der Unternehmensführung zusätzlich stärkt. RideScan geht davon aus, in nächster Zeit über neue Ergebnisse aus diesen plattformübergreifenden Tests berichten zu können, je nachdem, wie sich der Abschluss der Tests und die interne Prüfung gestalten. Die erfolgreiche Validierung auf mehreren Roboterplattformen wäre ein weiterer Erfolgsnachweis für RideScans hardwareunabhängige Architektur.

„RideScan erzielt laufend vielversprechende Fortschritte sowohl auf geschäftlicher als auch auf technischer Ebene“, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Aus unserer Sicht wirken sich diese Entwicklungen durchwegs positiv auf RideScans Möglichkeiten im globalen Robotik-Ökosystem aus.“

Auch in den Räumlichkeiten der Firma Universal Robots A/S („UR“) in Sheffield hat RideScan vor kurzem erfolgreich einen Test auf URs aktueller Plattform PolyScope X absolviert. Die Tests haben bestätigt, dass RideScan auf URs neuester Roboterplattform über PolyScope X betrieben werden kann. Bereits zuvor war im Rahmen von Tests im Dezember die Kompatibilität von RideScan mit URs älterer Roboterplattform über die Einbindung in PolyScope 5 nachgewiesen worden. Insgesamt eröffnen diese Meilensteine für RideScan die Möglichkeit, sowohl auf älteren Robotern als auch auf UR-Robotern der nächsten Generation als Plug-and-Play-URCap eingesetzt zu werden.