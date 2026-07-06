Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 21-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Equinox Gold, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, Gold Royalty, Hannan Metals, IsoEnergy, Newcore Gold, Premier American Uranium, Southern Cross Gold, Uranium Energy und Vizsla Silver, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 02.07.2026, 13:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

der Yukon zählt derzeit zu den spannendsten Goldregionen weltweit. Mit einer Fläche von rund 483.000 Quadratkilometern – größer als Deutschland – und einer langen Bergbaugeschichte seit dem legendären Klondike-Goldrausch bietet die Region enormes Potenzial für neue Goldentdeckungen und Minenentwicklungen.

Immer mehr Unternehmen konzentrieren sich auf den rohstoffreichen Norden Kanadas. Neben erfolgreichen Explorationsgesellschaften wie Snowline Gold oder White Gold Corp. entwickelt Banyan Gold mit dem AurMac-Projekt eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte des Landes. Die aktuelle Ressource umfasst bereits mehr als 8,6 Millionen Unzen Gold, während das Projekt weiterhin Wachstumspotenzial bietet und von einer für Yukon-Verhältnisse hervorragenden Infrastruktur profitiert.

Politische Stabilität, bergbaufreundliche Rahmenbedingungen, große Goldvorkommen und ein attraktives Goldpreisumfeld machen den Yukon zunehmend zu einem der wichtigsten Gold-Hotspots Nordamerikas. Für Investoren dürfte die Region daher auch in den kommenden Jahren im Fokus bleiben.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Banyan Gold landet absoluten Volltreffer

Die neuesten Diamantbohrdurchschneidungen weisen auf eine neue potenzielle hochgradige Zone im AurMac-Projekt im Yukon, Kanada, hin. Dort stieß das Unternehmen unter anderem auf 13,00 g/t Gold auf 9,2 Metern innerhalb von 5,58 g/t Gold auf 21,7 Metern, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 62,66 g/t Gold auf 1,8 Metern.

News: Banyan Gold durchschneidet 5,58 g/t Au auf 21,7 m in einer neuen hochgradigen Goldzone im Powerline-Vorkommen des AurMac-Projekts im Yukon, Kanada

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold startet richtungsweisendes Diamantbohrprogramm

Zwei Diamantbohrungen auf Nitra konzentrierten sich auf die Weiterverfolgung und Erprobung von Bohrzielen, die durch geophysikalische Untersuchungen und Oberflächenarbeiten identifiziert wurden.

News: Banyan Gold beginnt mit Diamantbohrungen auf der Greenfield-Lagerstätte im Nitra-Projekt im Yukon

Fortuna Mining erhält wichtige Minengenehmigung

Das Unternehmen hat vom senegalesischen Ministerium für Umwelt und ökologischen Wandel den Umweltbeschluss erhalten, mit dem die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für die Goldmine Diamba Sud genehmigt wird.

News: Fortuna erhält wichtige Umweltgenehmigung für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal

Gold Royalty sichert sich weitere REN-Royalty

Das Unternehmen hat eine zusätzliche indirekte 0,1875%-Netto-Schmelzabgabe am REN-Projekt zusätzlich zu der bestehenden indirekten 1,50%-NSR-Beteiligung, erworben.

News: Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

Newcore Gold stößt auf mächtige Goldschicht

Das Bohrloch SWDD121 durchteufte 1,37 Gramm pro Tonne Gold auf 24,0 Metern, einschließlich 1,93 g/t Au auf 12,0 Metern, mit einer zweiten flachen mineralisierten Zone von 0,55 g/t Au auf 16,5 Metern.

News: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 1,37 g/t Gold auf 24,0 Metern, darunter 1,93 g/t Gold auf 12,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt, Ghana

Premier American Uranium erweitert Uranmineralisierung

Sieben der 19 Bohrlöcher auf dem Uran-Projekt Kaycee durchteuften eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02 % eU₃O₈ oder höher. Bis heute wurden 19 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.100 ft fertiggestellt.

News: Premier American Uranium erweitert und präzisiert die Uranmineralisierung im Kaycee-Projekt in Wyoming mit ersten Bohrergebnissen aus dem Jahr 2026

Vizsla Silver vergibt ersten Ausrüstungsvertrag für Panuco

Der Ausrüstungsliefervertrag umfasst die Planung und Lieferung der wichtigsten Anlagenkomponenten für die Verarbeitungsanlage, die den gesamten Prozessablauf abdecken.

News: Vizsla Silver vergibt Ausrüstungsvertrag für Panuco

Dieser Newsletter wurde am 02.07.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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