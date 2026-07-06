ICG Silver & Gold beginnt mit der ersten Phase seines 3.000-Meter-Bohrprogramms im Tuscarora-District, Nevada

Toronto, ON — 6. Juli 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Explorationsunternehmen für Edelmetalle mit Schwerpunkt auf dem Tuscarora-District im Elko County, Nevada (das „Projekt“ oder der „District“), freut sich bekannt zu geben, dass es Phase 1 seines 3.000 Meter umfassenden Reverse-Circulation-Bohrprogramms, „RC“, begonnen hat.

„Der Start unseres ersten Bohrprogramms im Tuscarora-District ist ein wichtiger Meilenstein für ICG und markiert den Übergang von der distriktweiten Auswertung vorhandener Daten und Zielgenerierung zur aktiven Exploration“, erklärte Steven Sirbovan, President und CEO von ICG Silver & Gold.

„Die Bohrungen der Phase 1 werden es uns ermöglichen, mehrere oberflächennahe Silber-Gold-Ziele zu erproben und gleichzeitig geologische Daten zu sammeln, um unser distriktweites Modell zu verfeinern“, erklärte Korbon McCall, Vice President of Exploration. „Unser Ziel ist es, die geologischen Einflussfaktoren auf die Mineralisierung zu bewerten und die vielversprechendsten Ziele für nachfolgende Bohrungen zu priorisieren.“

Das Programm wird sich zunächst auf flache, oxidierte Silber-Gold-Ziele konzentrieren, die durch die geologische Modellierung des Unternehmens auf Distriktebene, die Auswertung historischer Daten, geophysikalische Interpretationen und Felduntersuchungen identifiziert wurden. Sechs vorrangige Zielgebiete wurden für die Erprobung ausgewählt; sie stellen die bislang am weitesten fortgeschrittenen Bohrziele des Unternehmens dar.

Das Unternehmen hat Major Drilling International Inc. („Major Drilling“) mit der Durchführung der Bohrarbeiten beauftragt. RC-Bohrungen wurden als effiziente und kostengünstige Methode ausgewählt, um mehrere oberflächennahe Ziele im gesamten Distrikt rasch zu evaluieren. Das Programm dient dazu, geologische Interpretationen zu überprüfen, die Kontinuität und Ausdehnung der Mineralisierung zu bewerten sowie neue geologische Daten und Untersuchungsergebnisse zu generieren, um die distriktweite These des Unternehmens zu verfeinern.