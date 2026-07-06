JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 54,22EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 37

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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