JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 54,22EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 37
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
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