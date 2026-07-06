28 Milliarden US-Dollar im Visier: SK Hynix startet Großoffensive

Bereits zum Auftakt signalisierten mehrere Großinvestoren starkes Interesse. Nach Angaben von SK Hynix wollen Baillie Gifford Overseas sowie von Coatue Management und Situational Awareness Partners verwaltete Fonds zusammen Wertpapiere im Umfang von bis zu 7 Milliarden US-Dollar erwerben.

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat den Startschuss für eine der größten Aktienplatzierungen der vergangenen Jahre gegeben. Das Unternehmen will über die Ausgabe von American Depositary Receipts an der Nasdaq rund 43 Billionen Won beziehungsweise 28,07 Milliarden US-Dollar einsammeln.

SK Hynix bietet 17,79 Millionen neue Aktien über die Hinterlegungsscheine an. Dabei entsprechen 10 American Depositary Receipts einer Stammaktie.

KI-Boom treibt Halbleiterwerte

Die Transaktion fällt in eine Phase hoher Nachfrage nach KI-bezogenen Technologieaktien. SK Hynix zählt zu den größten Profiteuren des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz. Die Aktie hat in diesem Jahr trotz jüngster Schwankungen bereits rund 260 Prozent zugelegt.

Marktbeobachter sehen in der Nasdaq-Notierung einen wichtigen strategischen Schritt. Viele US-Investoren konnten bislang nur eingeschränkt in SK Hynix investieren.

Dave Mazza, Chef von Roundhill Investments, betonte gegnüber Reuters: "Das ist mehr als nur ein Liquiditätsereignis." Er ergänzte: "SK Hynix war eines der weltweit bedeutendsten Unternehmen, an dem die meisten US-amerikanischen Institutionen nicht ohne Weiteres Anteile halten konnten."

Durch die neue Börsennotierung falle laut Mazza ein Zugänglichkeitsnachteil weg. An der Qualität des Unternehmens habe es nie gelegen.

Milliarden fließen in neue Fabriken

Die Erlöse aus der Platzierung sollen in neue Chipfabriken in Südkorea sowie in moderne Fertigungsanlagen investiert werden. Dazu gehören auch extrem ultraviolette Lithografie-Systeme des niederländischen Ausrüsters ASML.

Rückenwind erhält die Branche zusätzlich von der Politik. Die südkoreanische Regierung stellte zuletzt eine Halbleiter- und KI-Strategie mit Investitionen von rund 576 Milliarden US-Dollar vor. Präsident Lee Jae Myung forderte die Behörden nun auf, die Umsetzung der angekündigten Großprojekte zu beschleunigen.

Anleger bleiben wachsam

Trotz der Euphorie gibt es auch vorsichtige Stimmen. Laut Reuters befürchten einige Investoren, dass steigende Speicherchippreise die Ausgaben für KI-Infrastruktur, Smartphones und Personal Computer bremsen könnten.

Der endgültige Ausgabepreis der US-Notierung soll am Donnerstag festgelegt werden. Der Handelsstart an der Nasdaq ist für Freitag geplant. Analysten erwarten zudem, dass SK Hynix künftig in den Philadelphia Semiconductor Index aufgenommen wird. Das könnte zusätzliche Milliarden von passiven Anlegern in die Aktie lenken.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 1.380EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

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