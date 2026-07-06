Börsen Update Europa - 06.07. - ATX schwach -0,79 %

Der MDAX bewegt sich bei 33.205,62 PKT und steigt um +0,61 %. Top-Werte: TKMS +11,25 %, Nemetschek +3,97 %, HENSOLDT +3,61 % Flop-Werte: Nordex -6,34 %, Elmos Semiconductor -2,77 %, SUESS MicroTec -2,40 %

Der DAX bewegt sich bei 25.767,08 PKT und fällt um -0,14 %. Top-Werte: Scout24 +1,85 %, Rheinmetall +1,69 %, Airbus +1,63 % Flop-Werte: Continental -6,64 %, Infineon Technologies -1,74 %, Hochtief -1,36 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.898,58 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Nemetschek +3,97 %, HENSOLDT +3,61 %, Bechtle +3,48 %

Flop-Werte: Nordex -6,34 %, SMA Solar Technology -5,00 %, PVA TePla -4,08 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.395,67 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,38 %, Adyen Parts Sociales +1,90 %, Rheinmetall +1,69 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,44 %, Infineon Technologies -1,74 %, Vinci -1,66 %

Der ATX steht bei 6.514,54 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: Palfinger +1,07 %, UNIQA Insurance Group +1,06 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,93 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,52 %, Andritz -2,96 %, Lenzing -2,42 %

Der SMI bewegt sich bei 14.339,05 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,46 %, Swiss Life Holding +1,42 %, Zurich Insurance Group +0,93 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,33 %, ABB -1,80 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,63 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.506,66 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Thales +2,73 %, Stellantis +1,66 %, EssilorLuxottica +1,63 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -2,53 %, Vinci -1,66 %, ENGIE -1,41 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.236,70 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,58 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,96 %, Essity Registered (B) +0,52 %

Flop-Werte: Telia Company -2,22 %, ABB -1,80 %, AstraZeneca -1,73 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.370,00 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,19 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,10 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,01 %, Coca-Cola HBC -0,75 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,36 %