Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.07. - ATX schwach -0,79 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.767,08 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Scout24 +1,85 %, Rheinmetall +1,69 %, Airbus +1,63 %
Flop-Werte: Continental -6,64 %, Infineon Technologies -1,74 %, Hochtief -1,36 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.205,62 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: TKMS +11,25 %, Nemetschek +3,97 %, HENSOLDT +3,61 %
Flop-Werte: Nordex -6,34 %, Elmos Semiconductor -2,77 %, SUESS MicroTec -2,40 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.898,58 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Nemetschek +3,97 %, HENSOLDT +3,61 %, Bechtle +3,48 %
Flop-Werte: Nordex -6,34 %, SMA Solar Technology -5,00 %, PVA TePla -4,08 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.395,67 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,38 %, Adyen Parts Sociales +1,90 %, Rheinmetall +1,69 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,44 %, Infineon Technologies -1,74 %, Vinci -1,66 %
Der ATX steht bei 6.514,54 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: Palfinger +1,07 %, UNIQA Insurance Group +1,06 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,93 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,52 %, Andritz -2,96 %, Lenzing -2,42 %
Der SMI bewegt sich bei 14.339,05 PKT und fällt um -0,49 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,46 %, Swiss Life Holding +1,42 %, Zurich Insurance Group +0,93 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,33 %, ABB -1,80 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,63 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.506,66 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Thales +2,73 %, Stellantis +1,66 %, EssilorLuxottica +1,63 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -2,53 %, Vinci -1,66 %, ENGIE -1,41 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.236,70 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,58 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,96 %, Essity Registered (B) +0,52 %
Flop-Werte: Telia Company -2,22 %, ABB -1,80 %, AstraZeneca -1,73 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.370,00 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,19 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,10 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,01 %, Coca-Cola HBC -0,75 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.