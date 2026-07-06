TKMS Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.07.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TKMS investiert war, konnte einen Gewinn von +6,08 % verbuchen.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TKMS. Sie steigt um +11,25 % auf 92,95€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +26,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TKMS +26,02 % gewonnen.

Während TKMS heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %. Damit gehört TKMS heute zu den auffälligeren Werten.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,08 % 1 Monat +23,99 % 3 Monate +6,08 % 1 Jahr -2,18 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,77 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß …

Aktien aus der europäischen Rüstungsbranche haben am Montag Auftrieb von einem Übernahmevorhaben in Frankreich erhalten und so ihre Erholung fortgesetzt. Zudem gestalten sich die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein mögliches …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,79 %. Leonardo notiert im Plus, mit +4,82 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,37 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,58 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.