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    Zinsrallye bei Versorgern

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    50 Prozent Kurspotenzial: Diese Energie-Aktie zündet jetzt neu

    Sinkende Zinsen könnten Versorger antreiben. Doch bei SFC Energy sieht Warburg noch mehr Fantasie: Ein kleiner Zukauf schließe eine wichtige Portfolio-Lücke.

    Für Sie zusammengefasst
    Zinsrallye bei Versorgern - 50 Prozent Kurspotenzial: Diese Energie-Aktie zündet jetzt neu
    Foto: Alexander Pohl - NurPhoto

    Die Aussicht auf niedrigere Zinsen hat am europäischen Aktienmarkt vor allem Versorger gestützt. Das Geschäft der Branche ist kapitalintensiv. Sinkende Zinsen können die Finanzierungskosten senken und neue Investitionen erleichtern. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Utilities zog in der vergangenen Woche an.

    STOXX Europe 600 Utilities EUR (Price)

    -1,59 %
    +1,79 %
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    ISIN:EU0009658962WKN:965896

    Auch SFC Energy rückte in den Fokus

    Warburg-Research-Analyst Malte Schaumann bewertet den geplanten Zukauf wesentlicher Vermögenswerte der insolventen Siqens GmbH positiv. Der Kaufpreis liege im oberen sechsstelligen Euro-Bereich. Siqens entwickelt Brennstoffzellentechnologie auf Basis von Methanolreformern und hatte am ersten Juli 2026 Insolvenz angemeldet. Der Abschluss der Transaktion wird laut Warburg innerhalb weniger Wochen erwartet.

    Aus Sicht von Schaumann schließt SFC Energy mit dem Zukauf eine wichtige Lücke im Portfolio. Bisher bietet das Unternehmen direkte Methanol-Brennstoffzellen mit weniger als einem Kilowatt Leistung sowie Wasserstoffsysteme mit mehr als fünf Kilowatt an. Im Bereich von einem bis fünf Kilowatt fehlte bislang ein passendes Angebot. Genau dort setzt die Technologie von Siqens an.

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    Analyst sieht strategischen Vorteil

    Flüssiges Methanol lasse sich einfacher transportieren, lagern und bereitstellen als gasförmiger Wasserstoff. Eine spezielle Infrastruktur sei dafür nicht nötig. Das mache die Technologie laut Warburg attraktiv für Verteidigung, kritische Infrastruktur, Telekommunikation, Verkehrstechnik sowie Öl- und Gasanwendungen. Das sind wichtige Zielmärkte des CDAX-Unternehmens.

    Finanziell erwartet Schaumann kurzfristig nur geringe Effekte. Der Kaufpreis sei im Verhältnis zur Bilanz von SFC Energy unwesentlich. Zugleich könne das bestehende Vertriebs- und Servicenetz die Vermarktung der übernommenen Produkte beschleunigen. Nennenswerte Umsatzbeiträge erwartet Warburg aber erst ab 2028. Dann könnten Erlöse im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich möglich sein. Die Schätzungen für 2026 und 2027 bleiben zunächst unverändert.

    Warburg hebt das Kursziel für SFC Energy dennoch von 28 auf 29 Euro an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Die Einstufung bleibt auf Kaufen.

    SFC Energy

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    -0,51 %
    -1,40 %
    +35,40 %
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    -13,01 %
    -36,00 %
    +467,37 %
    -15,20 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
    SFC Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Der Analyst rechnet zudem mit weiteren positiven Impulsen. Die Zahlen für das zweite Quartal, die voraussichtlich Mitte August erscheinen, könnten erste Lieferungen aus dem Großauftrag in der Ukraine enthalten.

    Außerdem hält Warburg die Konsensschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 für konservativ. In den kommenden Monaten seien daher Aufwärtskorrekturen möglich. Mit dem 7,4-Fachen des erwarteten operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern für 2027 bleibe die Bewertung moderat.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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