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    AKTIE IM FOKUS

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    TKMS auf Hoch seit März - Presse: Kanada mit U-Bootauftrag

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS Aktie steigt stark nach Bericht über Kanada
    • Kurs auf höchstem Stand seit Mitte März infolge Auftrag
    • Bundesregierung hofft auf dauerhafte Rüstungskooperation
    AKTIE IM FOKUS - TKMS auf Hoch seit März - Presse: Kanada mit U-Bootauftrag
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    FRANKFURT (dpa-AFX) - TKMS haben am Montag angesichts eines Berichts über einen U-Boot-Auftrag Kanadas ihre Tagesgewinne ausgebaut. Damit ist der Kurs damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte März. Zuletzt ging es an der MDax-Spitze um 11,2 Prozent auf 93,40 Euro hoch.

    Wie die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" berichtet, hat Ottawa informierten Kreisen zufolge das deutsche Unternehmen aus Kiel für den Bau der neuen kanadischen U-Boote ausgewählt.

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    Die Bundesregierung hatte bereits darauf gehofft, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde.

    Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara./ck/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,12 % und einem Kurs von 92,90 auf Tradegate (06. Juli 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +27,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,79 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,58 %/+20,75 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TKMS. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Neubewertung der TKMS-Aktie bei einem milliardenschweren Fregattenauftrag (Kanada/Bundestag), die Unsicherheit durch vertagte Entscheidungen, kurzfristige Abverkäufe und Nachkäufe (~76,5€) sowie um langfristige Fundamentalfaktoren wie NATO-Aufträge, den hohen Anteil deutscher U-Boote und potenzielle Serviceerlöse (~30 Mrd.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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