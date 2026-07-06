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    JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Broker, Vermögensverwalter und Börsenbetreiber setzt Tom Mills auf Euronext, wie er am Sonntag in seinem Branchenausblick schrieb. Deren Aktie werde trotz des ergebnisseitig (EPS) starken ersten Halbjahrs noch unter ihrem Hoch aus dem Mai 2025 gehandelt. Bei der London Stock Exchange (LSE) würden vernünftige Diskussionen von unsinnigen Kursschwankungen überschattet. Die Deutsche Börsen werde derweil mit einem seltenen Bewertungsaufschlag gehandelt. Die relative Bewertung könnte darauf hindeuten, dass der Aktie in der zweiten Jahreshälfte der Schwung fehle. Doch Mills bleibt bei seinem Kaufvotum, nicht zuletzt wegen des unterschätzten Potenzials für Umsatzsynergien mit der Allfunds Group, deren Übernahme voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werde./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 253,7EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00, was eine Steigerung von +10,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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