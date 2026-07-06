JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 19,20 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltende Unsicherheit habe die ohnehin schon langwierige Erholung in Schweden verzögert und dort für einen schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Alexander Demetriou am Freitag in seiner Brancheneinschätzung. Das Vertrauen der Haushalte und Verbraucher bleibe trotz günstiger Fundamentaldaten unter dem normalen Niveau. Der Experte sieht weiterhin mehr Potenzial bei anderen europäischen Banken, da die nordeuropäischen Häuser trotz weniger attraktiver Fundamentaldaten weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt würden. Nordea bleibt seine einzige Kaufempfehlung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 16,97EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,60

Kursziel alt: 19,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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