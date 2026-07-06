SK hynix Aktie fällt auf 1.390,00€ - 06.07.2026

Mit einer Performance von -1,77 % musste die SK hynix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,57 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +165,50 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +168,63 % erlebt.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,05 % 1 Monat +24,55 % 3 Monate +165,50 % 1 Jahr +168,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SK hynix: Debatte, ob die Aktie billig ist; genannter Forward‑PE von rund 6 wird hinterfragt; Unsicherheit, ob Buy‑the‑Dip oder weiterer Abverkauf (Sommervolatilität), technische Vorsicht. Zentrales Thema ist das Zweitlisting/ADRs: geringe Verwässerung (~

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 979,60 Mrd. € wert.

SK Hynix startet eine milliardenschwere US-Notierung und stößt auf enorme Nachfrage. Der KI-Boom treibt den Chipkonzern auf Rekordkurs.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,91 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,16 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,37 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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