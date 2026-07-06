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    100 Milliarden sind drin!

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    TKMS-Aktie legt mehr als 11 Prozent zu: Kanada-Deal bald in trockenen Tüchern?

    Kanada will am Rande des Nato-Gipfels seinen bevorzugten U-Boot-Lieferanten benennen. TKMS gilt als Favorit für einen Auftrag, der über Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.

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    100 Milliarden sind drin! - TKMS-Aktie legt mehr als 11 Prozent zu: Kanada-Deal bald in trockenen Tüchern?
    Foto: Ulrich Baumgarten - Ulrich Baumgarten

    Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels in Ankara verdichten sich die Zeichen, dass Kanadas Premierminister Carney Details zum U-Boot-Programm CPSP nennen könnte. Für den Kieler Marineschiffbauer TKMS, eine Tochter des Thyssenkrupp-Konzerns, wäre ein Zuschlag ein historischer Auftrag. Die Aktie legte am Montag um mehr als 11 Prozent zu. In den vergangenen drei Handelstagen summiert sich das Kursplus schon auf 22 Prozent.

    Aus deutschen Regierungskreisen hieß es einen Tag vor Gipfelbeginn, ein Vertragsabschluss würde Kanada auf Jahrzehnte an Deutschland binden und wäre ein starkes Signal für eine strategische Zusammenarbeit. Besonders pikant: Die Bundesregierung hofft, die Rüstungskooperation mit dem Nato-Partner genau in diesem politisch aufgeladenen Moment zu besiegeln.

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    Das Volumen des Auftrags ist gewaltig. Kanada plant den Kauf von bis zu zwölf U-Booten. Inklusive Wartung und Betrieb über mehrere Jahrzehnte könnte das Auftragsvolumen laut kanadischen Medienberichten auf rund 100 Milliarden Euro steigen. Genaue Zahlen nennen weder die kanadische Seite noch TKMS. Im Rennen um den Zuschlag konkurriert der Kieler Hersteller mit dem südkoreanischen Werftunternehmen Hanwha Ocean.

    Währenddessen gibt es aus Berlin gemischte Signale. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte das milliardenschwere Fregatten-Programm F128 zwar auf seine Tagesordnung gesetzt, es dann aber am Samstag kurzfristig wieder gestrichen. Grund sind fachliche Bedenken zur Eignung der geplanten Schiffe für ihre Kernaufgabe, die U-Boot-Jagd. Ein CDU-Verteidigungspolitiker verlangte zunächst ein umfassendes Marine-Konzept, bevor er zustimmen wolle. Einen neuen Beratungstermin gibt es bislang nicht.

    In einem Vorvertrag geht es um erhebliche Summen. Geplant ist die Beschaffung von vier U-Jagd-Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU, künftig als Klasse F128 bezeichnet, zum Preis von rund 6,63 Milliarden Euro. Eine Option auf vier weitere Schiffe im Wert von etwa 5,3 Milliarden Euro soll bis Jahresende entschieden werden. Gebaut werden sollen die Schiffe bei Stahlbau Nord in Bremerhaven, einem Unternehmen der Heinrich-Rönner-Gruppe. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,77 % und einem Kurs von 92,60EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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