Deutsche Telekom Aktie heute im Plus (25,41€) - 06.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +0,91 % auf 25,41€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,41€, mit einem Plus von +0,91 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,58 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -4,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Telekom auf -8,96 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,45 % 1 Monat -8,20 % 3 Monate -17,58 % 1 Jahr -17,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen möglicher SpaceX/Starlink-Konkurrenz für T‑Mobile US und damit die Deutsche Telekom, Spekulationen über eine Fusion mit TMUS und die Finanzierungs-/Verschuldungsrisiken, Aktienrückkäufe und jüngste Insiderkäufe, charttechnische Signale (gebrochene Unterstützungen, Test bei ~21,50, Tradingrange 24–33) sowie Debatten, ob der Rücksetzer dauerhaft oder eine Kaufgelegenheit ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,84 Mrd. € wert.

Deutsche Telekom durchlief einen außergewöhnlich schwachen Vormonat. Jetzt zählt der Ausblick auf den Juli.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln! So fühlt sich das Wechselbad der aktuellen Achterbahnfahrt an der NASDAQ an. Waren es in den letzten Wochen die Traumzuwächse bei den Chip-Werten, die den Puls der Investoren antrieben, so thronen in …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,85 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,20 %. Telefonica verliert -1,21 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,69 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.