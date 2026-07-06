Advanced Micro Devices Aktie steigt - 06.07.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,44 % auf 470,95€. Damit gewinnt die Aktie +6,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 470,95€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Advanced Micro Devices Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +145,76 %.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +1,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +152,26 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,62 % 1 Monat +14,77 % 3 Monate +145,76 % 1 Jahr +296,58 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:31 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 771,36 Mrd. € wert.

Goldman Sachs sieht in den meisten Teilbereichen der US-Halbleiterbranche noch Spielraum für die Markterwartungen. Dies schrieb Analyst James Schneider in seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Sonntag. Nach der "dramatischen Outperformance" des …

Nvidia verschiebt sein neues Rack-System Kyber laut SemiAnalysis wegen Fertigungsproblemen um zwölf Monate auf 2028.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,49 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,30 %. Broadcom legt um +1,40 % zu

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar