ASML Holding Aktie mit leichten Verlusten - 06.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Sie fällt um -0,99 % auf 1.613,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,11 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ASML Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +42,01 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +1,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ASML Holding eine positive Entwicklung von +74,16 % erlebt.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,16 % 1 Monat +12,87 % 3 Monate +42,01 % 1 Jahr +142,36 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:31 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,78 Mrd. € wert.

ASML reports transactions under its current share buyback program VELDHOVEN, the Netherlands – ASML Holding N.V. (ASML) reports the following transactions, conducted under ASML's current share buyback program. DateTotal repurchased sharesWeighted …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1700 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Generation von Lithografiesystemen zur Chipfertigung (High Numerical Aperture Extreme …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Canon notiert im Plus, mit +1,73 %. Tepco notiert im Plus, mit +0,18 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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