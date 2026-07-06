Micron Technology Aktie unter starkem Abgabedruck - 06.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,13 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,67 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +171,62 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,66 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +253,16 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,36 % 1 Monat +14,66 % 3 Monate +171,62 % 1 Jahr +756,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron Technology (MU) vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Diskussionen fokussieren sich auf starke Quartalszahlen, eine erwartete DRAM-Unterversorgung bis 2028, sowie eine UBS-Kaufempfehlung mit höherem Kursziel. Kurzfristig wird der Rebound von Samsung und allgemeiner Marktstimmung beeinflusst; MU stand zeitweise über 1.000 USD.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 996,69 Mrd. € wert.

Vor wenigen Tagen stand bei der Micron-Aktie noch die Frage im Raum, ob der deutliche Rücksetzer nach den Rekordzahlen eine attraktive Kaufchance eröffnet. Die jüngsten Entwicklungen stützen diese These und lassen neue Kursziele in den Fokus rücken. Die Aktie springt heute vorbörslich wieder über die Marke von 1.000 US-Dollar. Rekordergebnisse verändern Ausgangslage Micron Technology hat […] The post Micron-Aktie nach der Korrektur: Angriff auf 1.750 US$? first appeared on sharedeals.de.

Die Micron-Aktie zeigt nach der Rallye der vergangenen Monate zunehmend technische Schwäche. Der Fehlausbruch über den jüngsten Widerstand und der Rückfall unter die 20-Tage-Linie deuten darauf hin, dass das Momentum im Aufwärtstrend nachlässt.

Die Micron-Aktie zeigt nach der starken Rallye der vergangenen Monate zunehmend technische Schwäche. Der Fehlausbruch über den jüngsten Widerstand und der Rückfall unter die 20-Tage-Linie deuten darauf hin, dass das Momentum im Aufwärtstrend nachlässt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,85 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,09 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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