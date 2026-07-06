Broadcom Aktie steigt um +1,40 % - 06.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Broadcom Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,40 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 329,30€, mit einem Plus von +1,40 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Broadcom einen Gewinn von +15,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +2,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,01 % gewonnen.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,95 % 1 Monat -3,65 % 3 Monate +15,20 % 1 Jahr +38,32 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:32 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil. € wert.

Broadcom beendet einen schwierigen Monat. Anleger richten ihren Blick auf den Juli.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. Intel notiert im Minus, mit -0,22 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,44 %. Qualcomm verliert -1,30 % Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,29 %.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar