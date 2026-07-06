POET Technologies Aktie weiter auf Talfahrt - -5,45 % - 06.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,45 % verliert die POET Technologies Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,28 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Obwohl die POET Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +57,06 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +45,64 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat -21,62 % 3 Monate +57,06 % 1 Jahr +66,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die POET-Diskussion primär um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Impulse. Wichtige Anknüpfungspunkte sind mögliche News wie ein Design Win oder AGM-Ergebnisse, die Kursimpulse liefern könnten. Langfristig wird eine Tech-Patentanmeldung als Moat gesehen und die Produktionsreife als fundamentale Treiber betrachtet. Die Stimmung bleibt volatil; manche investieren moderat, andere warnen vor hohem Risiko.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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