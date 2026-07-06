🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Platform Group Aktie bisher Verluste von -8,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 06.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.07.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,45 % verliert die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,63 %, geht es heute bei der The Platform Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei The Platform Group insgesamt ein Minus von -64,61 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die The Platform Group Aktie damit um -12,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -62,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Platform Group -81,39 % verloren.

    The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,23 %
    1 Monat -62,08 %
    3 Monate -64,61 %
    1 Jahr -88,96 %
    Stand: 06.07.2026, 14:34 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der The Platform Group Aktie, ihre Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte. Mehrere Beiträge sehen die Aktie insolvenznah bewertet und kritisieren potenziell manipulative Intercompany-Umsätze, zweifeln an der Nachhaltigkeit der Cashflows und diskutieren den geplanten AEP-Deal bzw. Finanzierung sowie HV-Entscheidungen. Der Kurs wird durch Medienberichte (WIWO) beeinflusst und nach Artikeln oft weiter nach unten betrachtet.

    Zur The Platform Group Diskussion

    The Platform Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Platform Group

    -8,65 %
    -12,23 %
    -62,08 %
    -64,61 %
    -88,96 %
    -77,81 %
    -96,94 %
    -97,07 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
    The Platform Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! The Platform Group Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 06.07.2026 Am heutigen Handelstag muss die The Platform Group Aktie bisher Verluste von -8,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     