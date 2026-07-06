The Platform Group Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 06.07.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei The Platform Group insgesamt ein Minus von -64,61 % zu verkraften.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,45 % verliert die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,63 %, geht es heute bei der The Platform Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Allein seit letzter Woche ist die The Platform Group Aktie damit um -12,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -62,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Platform Group -81,39 % verloren.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,23 % 1 Monat -62,08 % 3 Monate -64,61 % 1 Jahr -88,96 %

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Stand: 06.07.2026, 14:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der The Platform Group Aktie, ihre Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte. Mehrere Beiträge sehen die Aktie insolvenznah bewertet und kritisieren potenziell manipulative Intercompany-Umsätze, zweifeln an der Nachhaltigkeit der Cashflows und diskutieren den geplanten AEP-Deal bzw. Finanzierung sowie HV-Entscheidungen. Der Kurs wird durch Medienberichte (WIWO) beeinflusst und nach Artikeln oft weiter nach unten betrachtet.

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Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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