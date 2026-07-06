M1 Kliniken / MPH Health Care - Dividenden-Fest für Anleger

Bei M1 Kliniken (A0STSQ) und der Beteiligungsgesellschaft MPH Health Care (A289V0) stehen die Hauptversammlungen (HVs) an. Bei M1 Kliniken ist es am 8. Juli soweit und bei MPH Health Care am 9. Juli. Für die Aktionäre bedeutet das wahrscheinlich einen Geldsegen. Weiterlesen