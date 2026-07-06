Plusvsisionen-Analyse
M1 Kliniken / MPH Health Care - Dividenden-Fest für Anleger
Die Hauptversammlungen von M1 Kliniken und MPH Health Care stehen an.
Bei M1 Kliniken (A0STSQ) und der Beteiligungsgesellschaft MPH Health Care (A289V0) stehen die Hauptversammlungen (HVs) an. Bei M1 Kliniken ist es am 8. Juli soweit und bei MPH Health Care am 9. Juli. Für die Aktionäre bedeutet das wahrscheinlich einen Geldsegen. Weiterlesen
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