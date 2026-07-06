Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,74 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 95 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.879.157 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.800 US-Dollar pro ETH einem Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 71 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS). Eightco ist mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar, darunter 5,74 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 527 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bitmine-Kryptowährungen, der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar beläuft.

Mit Stand vom 28. Juni 2026, 18:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.742.237 ETH zu einem Kurs von 1.800 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung an Beast Industries im Wert von 180 Millionen US-Dollar, eine Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") in Höhe von 71 Millionen US-Dollar sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 527 Millionen Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.