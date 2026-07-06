Amex Gold Mining treibt den Bau der Großprobenanlage voran

Montreal, Quebec / 06. Juli 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-explora ... – freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Bau- und Erschließungsarbeiten im Zusammenhang mit dem 40.000-Tonnen-Untertage-Großprobenprogramm in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron in der Region Abitibi in Quebec zu berichten.

Abbildung 1: Gesamtansicht des Standorts

Die Bauarbeiten auf dem gesamten Gelände schreiten stetig voran. Mehrere Fundamentflächen für die Infrastruktur sind inzwischen fertiggestellt oder stehen kurz vor der Fertigstellung und bilden die Grundlage für wichtige Betriebsanlagen, die zur Unterstützung des Großprobenprogramms erforderlich sind. Im Zuge der beschleunigten Mobilisierungsmaßnahmen werden zudem provisorische Büroeinrichtungen, Standortversorgungsanlagen und die dazugehörige Infrastruktur errichtet.

Die Wasseraufbereitungsanlage ist auf dem Gelände eingetroffen, und die Installationsarbeiten sind im Gange. Die Wasseraufbereitungsanlage ist ein wesentlicher Bestandteil der Umweltmanagementstrategie des Projekts und wurde konzipiert, um während der gesamten Durchführung des Großprobenprogramms einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen.

Darüber hinaus hat Amex den Auftragnehmer ausgewählt, der für den Bau des unterirdischen Zugangsstollens verantwortlich sein wird, was einen weiteren wichtigen Meilenstein darstellt. Die Mobilisierungsmaßnahmen sind derzeit im Gange, wobei der Baubeginn für den Zugangsstollen für die Woche vom 6. Juli 2026 geplant ist. Der Zugangsstollen wird den ersten Zugang ermöglichen, der für die Untertageerschließung und die Durchführung des 40.000-Tonnen-Großprobenprogramms erforderlich ist.

Nach einem Ausschreibungsverfahren, an dem drei qualifizierte Bergbauunternehmen teilnahmen, hat Amex seine technische, wirtschaftliche und betriebliche Bewertung abgeschlossen. Das Unternehmen führt derzeit Vertragsverhandlungen mit dem bevorzugten Auftragnehmer und wird voraussichtlich weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind. Der Einsatz des Untertagebauunternehmens ist weiterhin für Ende Juli 2026 geplant, was den Zeitplan des Unternehmens für das Großprobenprogramm unterstützt.