Dow leicht im Minus erwartet - Techwerte gefragt

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 52.820 Punkte, nachdem er am Donnerstag um mehr als ein Prozent zugelegt hatte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG nach dem Rücksetzer vom Donnerstag nun 1,1 Prozent fester bei 29.665 Punkten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte mit uneinheitlicher Tendenz in die neue Börsenwoche starten. Während die Standardwerte an der Wall Street überwiegend nachgeben sollten, werden die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich klar im Plus erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei Halbleiterwerten deutet sich eine Erholung an - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar.

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison erst noch richtig anlaufen muss, zusätzlich an Bedeutung. Im vorbörslichen Handel verbuchten die Papiere der Chip-Titel Micron , Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 3,2 und 4,0 Prozent.

Weitgehend im Einklang mit der Nasdaq-Börse dürften auch die meisten der "Magnificent 7", der sieben größten und bedeutendsten US-Techgiganten zulegen. Alphabet , Amazon , Nvidia , Meta oder Tesla stiegen vorbörslich zwischen 0,1 und 1,4 Prozent.

Lediglich die Anteilsscheine von Apple tanzten mit minus 0,6 Prozent aus der Reihe. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie verteuerte sich im vorbörslichen Handel um 4,3 Prozent./edh/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 471,8 auf Tradegate (06. Juli 2026, 14:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -11,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,66 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -39,50 %/+75,28 % bedeutet.



