Bayer Aktie schwach im Handel - 06.07.2026

Mit einer Performance von -1,13 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Bayer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +36,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +14,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +45,30 % erlebt.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,87 % 1 Monat +50,55 % 3 Monate +36,76 % 1 Jahr +105,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 06.07.2026, 14:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Aktienkurs und Neubewertungspotenzial durch Glyphosat-Einigung und Spin-off, gestützt auf bessere Fundamentaldaten. Goldman Sachs hat das Ziel von 55 auf 62,50 Euro erhöht und Buy bestätigt, mit reduzierten Rechtsrisiken. Langfristig werden 70–80 Euro bis Ende 2026 diskutiert; kurzfristig wird eine technische Bewegung zur 200-Tage-Linie um 49,50€ erwartet. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial um 20% als plausibel; andere bleiben vorsichtig.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,68 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 55 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley verschob am Montag seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft, reduzierte den Abschlag …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,36 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,61 %. Sanofi legt um +0,95 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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