SMA Solar Technology Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 06.07.2026

Die SMA Solar Technology Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,62 % auf 56,80€. Damit verliert die Aktie -2,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SMA Solar Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,66 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +10,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +74,53 % gewonnen.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,18 % 1 Monat +4,57 % 3 Monate +24,66 % 1 Jahr +149,90 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,99 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,04 %. SolarEdge verliert -0,75 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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