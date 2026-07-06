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    Besonders beachtet!

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    Budimex - Aktie zeigt Schwäche - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Budimex Aktie bisher Verluste von -3,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Budimex Aktie.

    Besonders beachtet! - Budimex - Aktie zeigt Schwäche - 06.07.2026

    Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

    Budimex Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026

    Mit einer Performance von -3,08 % musste die Budimex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Budimex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,34 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Budimex Aktie damit um +2,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Budimex um +14,72 % gewonnen.

    Budimex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,57 %
    1 Monat +11,44 %
    3 Monate +6,34 %
    1 Jahr +35,01 %
    Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Budimex Aktie

    Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,27 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Eiffage, Vinci und Co.

    Eiffage, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,64 %.

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    Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Budimex

    -2,64 %
    +2,57 %
    +11,44 %
    +6,34 %
    +35,01 %
    +119,24 %
    +156,64 %
    ISIN:PLBUDMX00013WKN:896676
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    Markt Bote
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