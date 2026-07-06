Bechtle Aktie heute im Plus (32,68€) - 06.07.2026

Die Bechtle Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,29 % auf 32,68€ zulegen. Das sind +1,04 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bechtle Aktie. Nach einem Plus von +0,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,68€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bechtle Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +6,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bechtle einen Rückgang von -27,19 %.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,46 % 1 Monat -2,94 % 3 Monate +7,46 % 1 Jahr -17,02 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,12 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters dürfte wegen der höheren Messlatte aus dem Vorjahr eine schwächere Volumendynamik als der Jahresauftakt zeigen, …

Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,25 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,04 %.

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Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.