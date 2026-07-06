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    Besonders beachtet!

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    Bechtle Aktie heute im Plus (32,68€) - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bechtle Aktie bisher um +3,29 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie heute im Plus (32,68€) - 06.07.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

    Bechtle Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.07.2026

    Die Bechtle Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,29 % auf 32,68 zulegen. Das sind +1,04  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bechtle Aktie. Nach einem Plus von +0,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,68. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bechtle Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,46 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +6,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bechtle einen Rückgang von -27,19 %.

    Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,46 %
    1 Monat -2,94 %
    3 Monate +7,46 %
    1 Jahr -17,02 %
    Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,12 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 06.07. - ATX schwach -0,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters dürfte wegen der höheren Messlatte aus dem Vorjahr eine schwächere Volumendynamik als der Jahresauftakt zeigen, …

    KI-Schwäche hilft Softwarewerten und IT-Dienstleistern


    Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,25 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,04 %.

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    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +3,16 %
    +6,46 %
    -2,94 %
    +7,46 %
    -17,02 %
    -10,43 %
    -40,06 %
    +101,27 %
    +531,70 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
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