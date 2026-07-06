CANCOM SE - Aktie zeigt Schwäche - 06.07.2026

Die CANCOM SE Aktie ist bisher um -2,25 % auf 23,850€ gefallen. Das sind -0,550 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,850€, mit einem Minus von -2,25 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CANCOM SE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,98 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um +6,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -7,91 % verloren.

CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,77 % 1 Monat -9,61 % 3 Monate -2,98 % 1 Jahr -7,21 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 685,44 Mio. € wert.

Am Montag hat sich das zuletzt an der Börse regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Aktien, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch …

Am Montag hat sich das zuletzt regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Werte, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch Künstliche …

So schlagen sich die Wettbewerber von CANCOM SE

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,29 %. Capgemini notiert im Minus, mit -0,58 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,47 %. Accenture Registered (A) legt um +0,04 % zu

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Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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