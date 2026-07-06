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    Besonders beachtet!

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    Technotrans Aktie fällt um -1,99 % - 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um -1,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Besonders beachtet! - Technotrans Aktie fällt um -1,99 % - 06.07.2026

    Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

    Technotrans Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026

    Die Technotrans Aktie notiert aktuell bei 32,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,65  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute bei der Technotrans Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Technotrans Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,97 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +2,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Technotrans auf -5,35 %.

    Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,82 %
    1 Monat +8,42 %
    3 Monate +21,97 %
    1 Jahr +39,96 %
    Stand: 06.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 221,05 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Technotrans

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,79 %. Parker-Hannifin notiert im Minus, mit -0,52 %. Eaton legt um +0,90 % zu

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    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    -1,23 %
    +2,82 %
    +8,42 %
    +21,97 %
    +39,96 %
    +26,45 %
    +19,96 %
    +98,48 %
    +16,76 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA
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