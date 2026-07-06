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    Besonders beachtet!

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    Amadeus FiRe Aktie heute im Minus - 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die Amadeus FiRe Aktie, bisher, um -3,27 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Besonders beachtet! - Amadeus FiRe Aktie heute im Minus - 06.07.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

    Wie hat sich die Amadeus FiRe-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -3,27 % musste die Amadeus FiRe Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute bei der Amadeus FiRe Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Amadeus FiRe Aktionäre einen Verlust von -9,96 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um +7,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amadeus FiRe um -51,63 % verloren.

    Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,16 %
    1 Monat -10,92 %
    3 Monate -9,96 %
    1 Jahr -73,23 %
    Stand: 06.07.2026, 15:01 Uhr

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,45 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. Randstad notiert im Plus, mit +2,01 %.

    Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    -2,57 %
    +7,16 %
    -10,92 %
    -9,96 %
    -73,23 %
    -80,08 %
    -87,16 %
    -61,86 %
    +43,48 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310
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