Falkenstein Nebenwerte AG: Jahresabschluss 2025 festgestellt und genehmigt
Nach Jahren mit Rückschlägen zeigt sich 2025 eine klare Trendwende: Vermögenszuwachs, gestärktes Eigenkapital und ein vielversprechender Start ins Jahr 2026 prägen das Bild.
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- Der geprüfte Jahresabschluss 2025 wurde festgestellt und gebilligt; Jahresüberschuss EUR 0,81 Mio. (Vorjahr Fehlbetrag EUR 0,13 Mio.); bilanzielles Eigenkapital zum 31.12.2024: EUR 2,02 Mio. (Vorjahr EUR 1,22 Mio.).
- Primäre Zielgröße ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens; die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite 2021–2025 betrug 4,4% p.a., damit leicht unter dem angestrebten >5% p.a.; negative Ergebnisse 2022 und 2023 wirkten belastend.
- Die Veränderung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2025 betrug +68,2%.
- Das Kapital der Gesellschaft ist im Verhältnis zu den laufenden Kosten niedrig, wodurch die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft beschränkt sind.
- Die Mehrheitsaktionärin hat signalisiert, dass sie grundsätzlich (abhängig von den Konditionen) an einem Verkauf ihrer Aktienmehrheit interessiert ist.
- Das Geschäftsjahr 2026 verlief bisher sehr positiv mit Wertzuwächsen von ca. 21,5% seit Jahresbeginn (inkl. kalkulatorischer Kosten), allerdings sind die Kapitalmärkte volatil; die Hauptversammlung findet am 21. August 2026 in Hamburg statt, Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2025 auf neue Rechnung vorzutragen.
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